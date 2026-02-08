Τα ανοιχτά προγράμματα για startups και μικρές επιχειρήσεις

Οι πρώτοι μήνες του 2026 φέρνουν πυκνό πρόγραμμα ευκαιριών για νεοφυείς επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις και ομάδες που αναζητούν χρηματοδότηση, επιτάχυνση, καθοδήγηση και πρόσβαση σε δίκτυα. Τρία σημαντικά προγράμματα είναι ήδη ανοιχτά ή παραμένουν ενεργά, καλύπτοντας διαφορετικά στάδια ωρίμανσης και κλάδους.

Visa Innovation Program Europe

Άνοιξαν οι αιτήσεις για τον όγδοο κύκλο του Visa Innovation Program Europe (VIPE), με καταληκτική ημερομηνία την 1η Μαρτίου 2026. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε fintech startups με ώριμες καινοτόμες λύσεις που μπορούν να προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία στους συνεργάτες της Visa.

Οι φετινές θεματικές εστιάζουν στην Τεχνητή Νοημοσύνη και το Agentic Commerce, στις επιχειρηματικές λύσεις και την κίνηση κεφαλαίων, καθώς και στο Open Banking και τα δεδομένα. Οι επιλεγμένες εταιρείες (10–12 ετησίως) συμμετέχουν στο Selection Day τον Μάρτιο, ενώ οι καλύτερες προκρίνονται στο πρόγραμμα επιτάχυνσης, με πρόσβαση σε proof-of-concept, συνεργασίες με τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών και μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Το VIPE υλοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα από την Eleven Ventures και την Endeavor Greece. Από το 2019 έχουν υποβληθεί πάνω από 1.700 αιτήσεις, έχουν επιλεγεί 140+ startups και έχουν προκύψει 110+ επιτυχημένες συνεργασίες με τη Visa.

The People’s Trust

Το μη κερδοσκοπικό πρόγραμμα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης συνεχίζει να στηρίζει νέες μικρές επιχειρήσεις με χρηματοδότηση έως 15.000 ευρώ, μαζί με ολοκληρωμένη υποστήριξη (μέντορινγκ, εργαστήρια δεξιοτήτων, εργαλεία ενδυνάμωσης).

Από το 2016 έχουν στηριχθεί 830+ επιχειρηματίες, έχουν δημιουργηθεί 1.850+ θέσεις εργασίας, ενώ μόνο το 2025 εγκρίθηκαν 924.600 ευρώ σε 72 νέες επιχειρήσεις (120 νέες θέσεις). Οι αιτήσεις υποβάλλονται διαρκώς μέσω της ιστοσελίδας: https://www.thepeoplestrust.org/aitisi.

EnvolveXL

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης EnvolveXL του Envolve Entrepreneurship απευθύνεται σε ομάδες πρώιμου σταδίου (από ιδέα προς αγορά). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Φεβρουαρίου 2026.

Θα επιλεγούν 20 καινοτόμες ομάδες με δυνατότητα χρηματοδότησης έως 265.000 ευρώ, εξειδικευμένη καθοδήγηση, workshops, πρόσβαση σε διεθνές δίκτυο επενδυτών και ευκαιρίες συνεργασιών. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Libra Philanthropies.

Από την ίδρυσή του, το Envolve έχει επενδύσει 6,2+ εκατ. ευρώ, έχει προσελκύσει 330+ εκατ. ευρώ από διεθνείς επενδυτές και έχει δημιουργήσει 2.200+ θέσεις εργασίας.

