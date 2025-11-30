Τα μπλόκα των αγροτών έφεραν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Σε ποιες περιοχές της χώρας

Σε εκτροπές της κυκλοφορίας προχώρησε η αστυνομία λόγω των αποκλεισμών σημείων του οδικού δικτύου από τους αγρότες.

Ετσι, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, για λόγους ασφαλείας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, από την 11.45΄ ώρα σήμερα (30-11-2025), και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στα κάτωθι τμήματα:

Α. Στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας – έξοδος ΒΙ.ΠΕ.) &

Β. Στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου – αερογέφυρα Σοφάδων).

Κατά τη διάρκεια των ως άνω απαγορεύσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λάρισα:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Γοργοβιτών – ΒΙ.ΠΕ. και είσοδο στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας (ύψος 1ης διασταύρωσης Ματαράγκας) και αντίστροφα.

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λαμία:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Καρποχωρίου και είσοδο στην Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας – Ν. Μοναστηρίου (ύψος αερογέφυρας Σοφάδων) και αντίστροφα.

Γ. Στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Ανισόπεδου Κόμβου Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65).

Κατά τη διάρκεια της ως άνω απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κίνηση εντός Ε-65:

Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων που κινούνται στον Αυτοκινητόδρομο, και προορίζονταν για τον Α/Κ Καρδίτσας θα διεξάγεται από τις προηγούμενες ή επόμενες εισόδους – εξόδους του Ε-65, ήτοι τους Α/Κ Σοφάδων και Προαστίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Παράλληλα, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, από την 12:00΄ ώρα σήμερα (30-11-2025) και μέχρι νεωτέρας, διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών από τον κόμβο Βιοκαρπέτ (5o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών) έως τον κόμβο Νίκαιας συμπεριλαμβανόμενων των κλάδων εισόδου και εξόδου αυτού.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί του ΠΑΘΕ και με κατεύθυνση προς την πόλη της Λάρισας δεν θα εξέρχονται από τον ΠΑΘΕ στον κόμβο Νίκαιας, αλλά θα συνεχίζουν και θα εξέρχονται του ΠΑΘΕ στον κόμβο του Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 Π.Α.Θ.Ε.).

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

(α) Όλα τα οχήματα που κινούνται επί του ΠΑΘΕ με κατεύθυνση την πόλη της Λάρισας δεν θα εξέρχονται από τον ΠΑΘΕ στον κόμβο Νίκαιας αλλά η έξοδος θα πραγματοποιείται στον κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 Π.Α.Θ.Ε.).

(β) Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Αθήνα θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση προς Λάρισα – Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και μέσω του κόμβου Πλατυκάμπου (Χ.Θ.352+918 Π.Α.Θ.Ε.), θα εισέρχονται στον ΠΑΘΕ.

