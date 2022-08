Τα δάκρυα των Κορεατών όταν έμαθαν ότι ο Κιμ νόσησε από κορονοϊό ΒΙΝΤΕΟ

Τη «νίκη» της χώρας του επί της πανδημίας του νέου κορονοϊού ανακήρυξε την Τετάρτη ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Εδώ και δύο εβδομάδες, δεν έχει καταγραφή καμία περίπτωση ασθενούς «με πυρετό», όπως είναι η ορολογία που χρησιμοποιεί η Πιονγκγιάνγκ.

Μάλιστα η αδερφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Τζο Γιονγκ, αποκάλυψε πως και εκείνος «είχε πυρετό», εξαίροντας τις προσπάθειές του για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Όπως ανέφερε, ο Κιμ Γιονγκ Ουν «παρότι ήταν σοβαρά άρρωστος, δεν ξεκουράστηκε ούτε στιγμή» διότι «σκεφτόταν αυτούς που έπρεπε να λάβουν φροντίδα».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως έχουν τα πλάνα από την ομιλία της Κιμ Τζο Γιονγκ, στα οποία φαίνεται το κοινό να βάζει τα κλάματα όταν αποκάλυψε ότι και ο αδερφός της, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει νοσήσει και αυτός από κορονοϊό.

BREAKING: North Korean TV airs video and audio of the leader’s sister Kim Yo Jong giving a speech for the first time. The audience is shown crying as she says Kim Jong Un had a fever during the COVID-19 outbreak and as she threatens South Korean authorities with “extermination” pic.twitter.com/BKuqv7GIiu

— NK NEWS (@nknewsorg) August 11, 2022