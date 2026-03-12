Τα “δελφίνια” του ΝΟΠ έτοιμα για τα «Ιβανώφεια 2026»

Τα "δελφίνια" του ΝΟΠ έτοιμα για τα «Ιβανώφεια 2026»
12 Μαρ. 2026 22:12
Pelop News

Έτοιμη είναι η Αγωνιστική ομάδα για τους διεθνείς κολυμβητικούς αγώνες “Ιβανώφεια 2026” που διοργανώνει ο Ηρακλής στην Θεσσαλονίκη, που θα γίνουν 13-15 Μαρτίου και θα αγωνιστούν ορισμένοι από τους σπουδαιότερους κολυμβητές.
Η πατρινή ομάδα θα λάβει μέρος με πολλούς αθλητές και η αποστολή του ΝΟΠ με τον προπονητή κολύμβησης Λευτέρη Μήτρακα αποτελείται από τις παρακάτω αθλήτριες και αθλητές: Γαλάνη Μάρθα, Κανελλοπούλου Ανδριάννα, Κατσιροπούλου Αγγελική, Κέκη Αθανασία, Κοσμοπούλου Δωροθέα, Πετροπούλου Καλλιόπη, Ριτσινιά Ιωάννα, Χάμου Έλενα, Χασομέρη Χριστίνα, Χεινοπώρου Αριάδνη, Αντύπας Βασίλειος, Γαβράνης Άγγελος, Γιαννακόπουλος Παναγιώτης, Ζαφείρης Κωνσταντίνος, Ζάχαρης Αχιλλέας, Θεοδωρακόπουλος Αλέξανδρος, Κατσιρόπουλος Βασίλειος, Καραμπίνας Δονάτος, Τόλιας Δημήτριος
Συνοδός της αποστολής η έφορος κολύμβησης Άννα Μουρελάτου και στόχος των «δελφινιών» είναι καλές εμφανίσεις και νέα ρεκόρ.

