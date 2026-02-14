Τα «δελφίνια» του ΝΟΠ που ρίχνονται στη μάχη του Χειμερινού πρωταθλήματος
Το Χειμερινό πρωτάθλημα συνεχίζεται με τις κατηγορίες Παίδων-Κορασίδων και Εφήβων-Νεανίδων με αγώνες στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ και η ομάδα του ΝΟΠ θα συμμετάσχει με 11 αθλητές.
Η κολυμβητική αποστολή του ΝΟΠ με επικεφαλής την έφορο κολύμβησης Άννα Μουρελάτου και τον προπονητή Λευτέρη Μήτρακα και έντεκα αθλήτριες και αθλητές βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής 13/02 στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχουν στο δεύτερο μέρος του χειμερινού πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδος για τις μεγαλύτερες κατηγορίες.
Πιο συγκεκριμένα την αποστολή αποτελούν:
Βόγλης Δημήτριος
Γραβάνης Αγγελος
Διδάχου Χαρά
Κατσιρόπουλος Βασίλειος
Κέκη Αθανασία
Κοσμοπούλου Δωροθέα
Παπανδρικόπουλος Εμμανουήλ
Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος
Ριτσινιά Ιωάννα
Τόλιας Δημήτριος
Χάμου Ελενα
Τα αγωνίσματα στα οποία θα πάρουν μέρος οι κολυμβήτριες και οι κολυμβητές του ΝΟΠ, ανά ηλικιακή κατηγορία:
Κατηγορία Παίδων-Κορασίδων (Κ15-Κ16)
Τόλιας Δημήτριος : 100 ελεύθερο & 50 – 100 πεταλούδα
Παπανδρικόπουλος Εμμανουήλ: 50 – 100 & 200 πρόσθιο
Γραβάνης Αγγελος : 100 ελεύθερο & 50 – 100 πεταλούδα
Διδάχου Χαρά: 50 & 100 ύπτιο & 50 πεταλούδα
Κοσμοπούλου Δωροθέα: 50 – 100 & 200 ύπτιο
Κατηγορία Εφήβων-Νεανίδων (Κ17-Κ18)
Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος: 50 ελεύθερο & 50 -100 πεταλούδα
Βόγλης Δημήτριος: 50 – 100 ελεύθερο & 50 πρόσθιο
Κατσιρόπουλος Βασίλειος: 50 – 100 ελεύθερο & 50 πεταλούδα
Χάμου Ελενα: 50 – 100 & 200 πεταλούδα
Ριτσινιά Ιωάννα : 400 – 800 & 1500 ελεύθερο
Κέκη Αθανασία : 200 πεταλούδα & 200 – 400 μεικτή ατομική
Επίσης συμμετοχή στις σκυταλοδρομίες:
4 χ 100 ελεύθερο παίδων
Γραβάνης Αγγελος
Κατσιρόπουλος Βασίλειος
Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος
Τόλιας Δημήτριος
4 χ 100 μεικτή
Γραβάνης Αγγελος
Κατσιρόπουλος Βασίλειος
Παπανδρικόπουλος Εμμανουήλ
Τόλιας Δημήτριος
4 χ 100 ελεύθερο mixed
Κατσιρόπουλος Βασίλειος
Τόλιας Δημήτριος
Κέκη Αθανασία
Κοσμοπούλου Δωροθέα
Mixed 4 χ 100 μεικτή
Κατσιρόπουλος Βασίλειος
Παπανδρικόπουλος Εμμανουήλ
Κοσμοπούλου Δωροθέα
Χάμου Ελενα
Ευχόμαστε στα παιδιά καλή επιτυχία στους αγώνες, με βελτιώσεις και διακρίσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
