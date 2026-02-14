Τα «δελφίνια» του ΝΟΠ που ρίχνονται στη μάχη του Χειμερινού πρωταθλήματος

14 Φεβ. 2026 11:03
Pelop News

Το Χειμερινό πρωτάθλημα συνεχίζεται με τις κατηγορίες Παίδων-Κορασίδων και Εφήβων-Νεανίδων με αγώνες στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ και η ομάδα του ΝΟΠ θα συμμετάσχει με 11 αθλητές.

Η κολυμβητική αποστολή του ΝΟΠ με επικεφαλής την έφορο κολύμβησης Άννα Μουρελάτου και τον προπονητή Λευτέρη Μήτρακα και έντεκα αθλήτριες και αθλητές βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής 13/02 στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχουν στο δεύτερο μέρος του χειμερινού πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδος για τις μεγαλύτερες κατηγορίες.

Πιο συγκεκριμένα την αποστολή αποτελούν:

Βόγλης Δημήτριος

Γραβάνης Αγγελος

Διδάχου Χαρά

Κατσιρόπουλος Βασίλειος

Κέκη Αθανασία

Κοσμοπούλου Δωροθέα

Παπανδρικόπουλος Εμμανουήλ

Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος

Ριτσινιά Ιωάννα

Τόλιας Δημήτριος

Χάμου Ελενα

Τα αγωνίσματα στα οποία θα πάρουν μέρος οι κολυμβήτριες και οι κολυμβητές του ΝΟΠ, ανά ηλικιακή κατηγορία:

Κατηγορία Παίδων-Κορασίδων (Κ15-Κ16)

Τόλιας Δημήτριος : 100 ελεύθερο & 50 – 100 πεταλούδα

Παπανδρικόπουλος Εμμανουήλ:  50 – 100 & 200 πρόσθιο

Γραβάνης Αγγελος : 100 ελεύθερο &  50 – 100 πεταλούδα

Διδάχου Χαρά: 50  & 100 ύπτιο &  50 πεταλούδα

Κοσμοπούλου Δωροθέα: 50 – 100 & 200 ύπτιο

Κατηγορία Εφήβων-Νεανίδων (Κ17-Κ18)

Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος:  50 ελεύθερο & 50 -100 πεταλούδα

Βόγλης Δημήτριος:  50 – 100 ελεύθερο & 50 πρόσθιο

Κατσιρόπουλος Βασίλειος: 50 – 100 ελεύθερο & 50 πεταλούδα

Χάμου Ελενα: 50 – 100 & 200 πεταλούδα

Ριτσινιά Ιωάννα : 400 – 800 & 1500 ελεύθερο

Κέκη Αθανασία : 200 πεταλούδα & 200 – 400 μεικτή ατομική

Επίσης συμμετοχή στις σκυταλοδρομίες:

4 χ 100 ελεύθερο παίδων

Γραβάνης Αγγελος

Κατσιρόπουλος Βασίλειος

Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος

Τόλιας Δημήτριος

4 χ 100 μεικτή

Γραβάνης Αγγελος

Κατσιρόπουλος Βασίλειος

Παπανδρικόπουλος Εμμανουήλ

Τόλιας Δημήτριος

4 χ 100 ελεύθερο mixed

Κατσιρόπουλος Βασίλειος

Τόλιας Δημήτριος

Κέκη Αθανασία

Κοσμοπούλου Δωροθέα

Mixed 4 χ 100 μεικτή

Κατσιρόπουλος Βασίλειος

Παπανδρικόπουλος Εμμανουήλ

Κοσμοπούλου Δωροθέα

Χάμου Ελενα

Ευχόμαστε στα παιδιά καλή επιτυχία στους αγώνες, με βελτιώσεις και διακρίσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

