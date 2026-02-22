Τα εύσημα στην ΕΟΚ και… λέτε να μπλόφαρε τόσο καιρό ο Παναθηναϊκός;

Το Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώθηκε. Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας μετά τη δίκαιη επικράτησή του στον τελικό επί του Ολυμπιακού. Τι κρατάμε από τους αγώνες στην Κρήτη;

Πρώτον, τη δικαίωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Συγκεκριμένα, όλοι αυτοί που περίμεναν στη γωνία για να γίνουν επεισόδια τον τελικό της Κρήτης με… ανακατεμένους τους φίλους των δυο «αιώνιων» στις κερκίδες, έμειναν με την… όρεξη! Οπως και πέρσι, έτσι και φέτος, η διοργάνωση πήγε άψογα και μέσα κι έξω από τις τέσσερις γραμμές κι αποδείχθηκε ότι η απομόνωση των ακραίων στοιχείων δεν είναι τελικά τόσο δύσκολη υπόθεση…

Δεύτερον, ο Παναθηναϊκός έπαιξε μπάσκετ υψηλού επιπέδου – σχεδόν ολοκληρωτικό – σε σημείο, μάλιστα, που έκανε πολλούς να πιστέψουν ότι όλον αυτόν τον καιρό… μπλόφαρε, ενδεχομένως για να «κοιμήσει» τον Ολυμπιακό και τους άλλους αντιπάλους του στην Ευρωλίγκα. Η παραπάνω θεωρία συνωμοσίας, μας θύμισε εκείνο το χέλι των ωκεανών που κάνει το πεθαμένο για να μπερδέψει τα αρπακτικά και στη συνέχεια τα σκοτώνει με ηλεκτρισμό. Σίγουρα καταλάβατε τι εννοούμε, ειδικά όσοι έχετε δει την ταινία «Μονομάχος»…

Τρίτον, αν ο γράφων ήταν στην Κρήτη – δυστυχώς δεν καταφέραμε αυτήν τη φορά να δώσουμε το «παρών» στα Δύο Αοράκια – τότε θα ψήφιζε για MVP τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Δεν λέμε, καταπληκτικός παίκτες ο Νάιτζελ-Χέις Ντέιβις, παικταράς ο Τζεριάν Γκραντ, αρχηγός με κεφαλαία γράμματα ο Σλούκας, φοβεροί οι Χολμς και Μήτογλου που ξύπνησαν από τον λήθαργο, όμως αν δεν ήταν ο «Ρόγκα» να παίξει και για τον Οσμάν, τότε ενδεχομένως ο Ολυμπιακός να μην έβλεπε… αστράκια στην Κρήτη. Είναι ευτύχημα που ο Ρογκαβόπουλος θα ενισχύσει και την Εθνική μας ομάδα στο προσεχές «Παράθυρο», οπότε ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει άλλη μια λύση πρώτης γραμμής στη φαρέτρα του για την «επίσημη αγαπημένη».

Τέταρτον, σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, σημασία έχει πάντα όχι το πώς ξεκινάς μια σεζόν, όχι το τι κάνεις στη διάρκειά της, αλλά το… φωτο-φινις. Οι «ερυθρόλευκοι» την έχουν πατήσει πολλές φορές με αυτόν τον τρόπο και θα πρέπει να προσέξουν πολύ για να μην την ξαναπάθουν. Αν, βέβαια, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν είχε τόσα πολλά προβλήματα τραυματισμών το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα εκείνους του Νικολά Μιλουτίνοφ τις παραμονές του ντέρμπι, αλλά και του Αλέξανδρου Βεζένκοφ στη διάρκεια του τελικού, τότε σίγουρα θα ήταν σαφώς καλύτερη απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Τέλος, το μπάσκετ είναι πολύ δίκαιο άθλημα. Το Κύπελλο το κατέκτησε η ομάδα που το ήθελε πιο πολύ. Κι αυτή ήταν ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρουμε αν αρκεί. βέβαια, ένα Κύπελλο για να παραμείνει και του χρόνου στην Ελλάδα ο Εργκίν Αταμαν…

