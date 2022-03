Τα εισιτήρια για το Next Generation Tournament της Euroleague

Ο Προμηθέας ανακοίνωσε τι ισχύει με τα εισιτήρια στοAdidas Next Generation Tournament της Euroleague.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του έχει ως εξής:

«Σε κυκλοφορία τίθενται τα εισιτήρια του Adidas Next Generation Tournament της Euroleague, που θα διεξαχθεί στην Πάτρα και το «Δ. Τόφαλος» το τριήμερο 25-27 Μαρτίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους από το Promitheas Park (Γερασίμου Σκλάβου 4, Καστελλόκαμπος – Καθημερινές 10:00-18:00, Σαββατοκύριακο 10:00-14:00) ή ηλεκτρονικά μέσω του ticketmaster.gr, ενώ θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν είτε ημερήσιο πακέτο αγώνων με 10€, είτε πακέτο που περιλαμβάνει όλο το μπασκετικό τριήμερο(συνολικά 16 αγώνες) με 20€.

Το «Αdidas Next Generation Tournament» είναι διοργάνωση της Euroleague, στην οποία συμμετέχουν επτά εκ των κορυφαίων ευρωπαϊκών Συλλόγων U18 καθώς και η Next Generation Team Patras, μιας ομάδας επίλεκτων από όλη τη Ευρώπη. Στο τουρνουά της Πάτρας θα λάβουν μέρος, διεκδικώντας την πρόκριση στην τελική φάση του Βελιγραδίου, ο Προμηθέας, ο Ολυμπιακός, η Barcelona, η Maccabi Tel Aviv, η ιταλική Stella Azzurra, η φινλανδική Helsinki Basketball Academy και η Zaza Pachulia Academy από τη Γεωργία, που αντικαθιστά την CSKA Μοσχας. Όπως προαναφέρθηκε, η οκτάδα συμπληρώνεται από την Next Generation Team Patras, προπονητής της οποίας θα είναι ο «θρυλικός» Βασίλης Σπανούλης. Να σημειωθεί ότι αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα προκριματική φάση του ANGT, που είναι η σημαντικότερη διασυλλογική διοργάνωση στην Ευρώπη στο ηλικιακό επίπεδο κάτω των 18 ετών.

Οι φίλοι, λοιπόν, του μπάσκετ που θα βρεθούν στην Πάτρα στις 25-27 Μαρτίου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τους μελλοντικούς αστέρες του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να ζήσουν μια ξεχωριστή και πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της πόλης, εμπειρία. Περισσότερες πληροφορίες για τον ANGT της Πάτρας μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, angtpatras.gr».