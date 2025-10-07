Τα επόμενα φιλικά τεστ της Ολυμπιάδας

Η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας από σήμερα κοιτάζει τα επόμενα φιλικά που λογικά θα είναι και τελευταία πριν από την έναρξη της σεζόν.

Η πατρινή ομάδα θα δώσει την Πέμπτη, φιλικό εκτός έδρας με τον Παμβοχαικό και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, επίσης εκτός έδρας με τον ΑΟ Αιγιαλέων όπου και θα γίνουν οι τελευταίες δοκιμές πριν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Το θετικό για τον τεχνικό Ακη Δαρείο είναι οτι δεν αντιετωπίζει απουσίες.

