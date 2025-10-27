Τα «έσπασε» άνδρας σε κατάσταση αμόκ τα Λαδάδικα

Ανδρας σε έξαλλη κατάσταση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κατάστημα επί της οδού Πολυτεχνείου, στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης μετατρέποντας τη νύχτα σε εφιάλτη για τους πελάτες της περιοχής.

Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, άρχισε ξαφνικά να πετάει καρέκλες, σκαμπό και τραπέζια, σπάζοντας τζαμαρίες και σκορπίζοντας τον πανικό σε όσους βρίσκονταν γύρω του. Οι πελάτες των γειτονικών καταστημάτων έσπευσαν να απομακρυνθούν έντρομοι, καθώς ο άνδρας συνέχιζε να προκαλεί φθορές χωρίς να δείχνει κανένα σημάδι αυτοσυγκράτησης.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι ο δράστης, ηλικίας περίπου 35 έως 45 ετών, μιλούσε μόνος του, φώναζε και επιτέθηκε φραστικά σε πελάτες πριν ξεκινήσει να εκσφενδονίζει αντικείμενα προς κάθε κατεύθυνση. «Καθόμασταν ήσυχα και πίναμε τον καφέ μας, όταν ξαφνικά ένας άνδρας άρχισε να βρίζει, με κοίταξε και μου είπε “τι με κοιτάς;”. Στη συνέχεια πέταξε καρέκλες και τραπέζια, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς», ανέφερε ένας από τους θαμώνες που έζησαν το περιστατικό από κοντά.

Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση, με τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να ακινητοποιούν τον άνδρα πριν προκαλέσει μεγαλύτερες ζημιές. Ο δράστης συνελήφθη επιτόπου και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που τον οδήγησαν σε αυτήν την ανεξέλεγκτη έκρηξη βίας.

