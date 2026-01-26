Τα φαντάσματα που παίζουν ποδόσφαιρο στο γήπεδο των Προσφυγικών… – Φωτογραφίες

Υπάρχουν φαντάσματα στον αθλητισμό; Η απάντηση είναι καταφατική. Κι όχι μόνο φαντάσματα, αλλά και σκελετοί μέσα σε ντουλάπες και συρτάρια θα μπορούσε να πει κανείς!

Ας αφήσουμε, όμως, τις… αλληγορίες κι ας πάμε στα δεδομένα. Το γήπεδο των Προσφυγικών δημιουργήθηκε το 1925, όταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία βρέθηκαν στο χώρο, καθάρισαν τις καλαμιές και δημιούργησαν σιγά-σιγά τη δική τους αθλητική κυψέλη, συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ποδοσφαιρική παράδοση που είχαν δημιουργήσει στα παράλια της Ιωνίας και του Πόντου.



Το γήπεδο μεγάλωσε γενιές και γενιές ποδοσφαιριστών, αποτελώντας στην ουσία τόπο συναπαντήματος μιας ολόκληρης κοινωνίας. Ακριβώς δίπλα χτίστηκε και ο ιερός ναός της Αγίας Φωτεινής και κάπως έτσι ολόκληρη η περιοχή εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερη… «Μικρά Ασία εν Πάτραις».

Καλά κι ωραία όλα αυτά θα πει κάποιος, τα φαντάσματα, όμως, πού κολλάνε; Εμείς που μεγαλώσαμε στην ευρύτερη περιοχή, δεν θα μπορούσαμε να μην επισκεπτόμαστε το ξερό -στα παιδικά μας χρόνια γήπεδο των Προσφυγικών. Κι όχι μόνο το επισκεπτόμασταν, αλλά παίζαμε ταυτόχρονα ποδόσφαιρο… «γειτονιές-γειτονιές». Κι εκεί, εν μέσω τσακωμών, πλακωμών, αγκαλιών, κυνηγητών, πετροπολέμου και πανηγυρισμών, πρωτοακούσαμε τις ιστορίες των παλιών για τους «νεκρούς ποδοσφαιριστές που εμφανίζονται τα βράδια στον αγωνιστικό χώρο και παίζουν μπάλα». Ηταν τόσο αληθοφανείς, μάλιστα, αυτές οι ιστορίες που έκαναν λόγο για πόρτες αποδυτηρίων που ανοιγόκλειναν μόνες τους και για σουτ-βολέ των φαντασμάτων στο αντίπαλο τέρμα, με την μπάλα να χτυπάει είτε στα δοκάρια είτε στους τσίγκους και τις λαμαρίνες που περιέφραζαν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ΄80, το γήπεδο.



Εκείνες οι γενιές που μας πρωτοεξιστόρησαν όλα αυτά τα παραφυσικά φαινόμενα, ίσως δεν βρίσκονται, πλέον, στη ζωή. Οι ιστορίες έμειναν, όμως, ζωντανές και μεταφέρονται από τον παππού στον γιο κι από εκεί στον εγγονό. Και κάπως έτσι διατηρείται αναλλοίωτη -με τις απαραίτητες, βέβαια, «σάλτσες» και «φιοριτούρες» σε κάποιες περιπτώσεις… – η παράδοση του «στοιχειωμένου γηπέδου».

Το οποίο, όντως, είχε στοιχειώσει για κάμποσα χρόνια, από το 2013 μέχρι να ανακατασκευαστεί και να παραδοθεί πριν από μια τριετία περίπου στην καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Με προσπάθειες, κυρίως της οικοδέσποινας Ενωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, και πολλή προσωπική εργασία, με τη συνεισφορά σωματείων, του Δήμου Πατρέων και μεμονωμένων προσώπων, το γήπεδο «ζωντάνεψε» ξανά, τοποθετήθηκε συνθετικός τάπητας στον αγωνιστικό χώρο και μαζί του ζωντάνεψε το τοπικό μας ποδόσφαιρο και ολόκληρη η συνοικία των Προσφυγικών.

Και κάπου εκεί ψηλά, οι ψυχές των αείμνηστων άσων του ποδοσφαίρου μας, των πιονέρων της στρογγυλής θεάς στην Πάτρα, θα χαμογελούν με ικανοποίηση. Και θα δίνουν φυσικά ραντεβού τις μεταμεσονύχτιες ώρες για να παίξουν διπλό ή μονό στο παλιό τους ποδοσφαιρικό «σπίτι».

Πρόκειται αναμφίβολα για τα πιο άκακα φαντάσματα που έχετε δει στη ζωή σας!

Τα φαντάσματα του… «Χαριλάου Λαμαρινέ» όπως μας θύμισε ο Γιώργος Αναστασόπουλος!

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟ 1927

Το γήπεδο των Προσφυγικών είναι ένα από τα ιστορικότερα γήπεδα της Ελλάδας. Το 1925 ξεκίνησε ο καθαρισμός του χώρου, το 1926 μπήκαν οι πρώτες τάβλες στις κερκίδες, ενώ τα εγκαίνια έγιναν στις 16 Οκτωβρίου 1927. Εκτός από τον Ολυμπιακό Πατρών, που αποτελεί στην ουσία τον «προπάτορα» του χώρου, το γήπεδο αποτέλεσε τη βάση κι άλλων μεγάλων ομάδων της πόλης, όπως της Θύελλας, του Απόλλωνα (όταν ακόμη είχε ποδοσφαιρικό τμήμα), της Παναχαϊκής, του Πάτραι, του Αρη Πατρών, του Πατραϊκού, κ.ά. Αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1947, το γήπεδο πήρε τη μορφή που είχε μέχρι πριν από μερικά χρόνια με τις λαμαρίνες ως περίφραξη, ενώ στις 10 Απριλίου 1955, φιλοξένησε την πρώτη μεγάλη επίσημη αναμέτρηση (για το Κύπελλο Ελλάδας), με τον Ολυμπιακό Πατρών να υποδέχεται τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Να σημειωθεί ότι το 1968 σημειώθηκε ρεκόρ εισιτηρίων, αφού στο παιχνίδι Πάτραι-Αργοναύτης για το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής κόπηκαν 5.729 εισιτήρια! Σκεφτείτε πόσες γενιές παικτών έχουν πατήσει το χώμα και στη συνέχεια το χορτάρι της εγκατάστασης…

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Την επόμενη εβδομάδα θα ταξιδέψουμε στη Δυτική Αχαΐα, η οποία είναι γεμάτη με ιστορίες από τον κόσμο των πνευμάτων. Από το «ακέφαλο άλογο» που εμφανιζόταν σε Λάππα και Γομοστό μέχρι τις «νεράιδες του μπάρμπα Θανάση του κυνηγού» και τα θανατηφόρα τροχαία στο «καταραμένο Βουρλάκι».

