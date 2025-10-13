Τα φιλιά που πρόδωσαν τη σχέση Τριντό – Πέρι ΦΩΤΟ

Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα με την Κέιτι Πέρι και τον πρώην Καναδό Πρωθυπουργό, Τζάστιν Τριντό να ανταλλάσουν φιλιά, στο γιοτ της διενθούς φήμης τραγουδίστριας. επιβεβαιώσαν τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και εβδομάδες για τη σχέση τους.

Στις φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν τον Σεπτέμβριο, η 40χρονη τραγουδίστρια εμφανίζεται με ολόσωμο μαγιό πάνω στο κατάστρωμα του πολυτελούς «Caravelle», ενώ ο 53χρονος πρώην πρωθυπουργός του Καναδά φορά μόνο ένα τζιν παντελόνι. Το ζευγάρι φαίνεται να φιλιέται με πάθος, με τον Τζάστιν Τριντό να την αγκαλιάζει σφιχτά και να τη χαϊδεύει τρυφερά καθώς απολαμβάνουν τη θέα στο κατάστρωμα.

See photos of Katy Perry and Justin Trudeau passionately kissing and cuddling on singer’s yacht https://t.co/dZnF7rU4kh pic.twitter.com/FBWC5loZRG — Page Six (@PageSix) October 12, 2025

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα από έναν τουρίστα που βρισκόταν σε πλοιάριο παρατήρησης φαλαινών. «Έδεσε το σκάφος της δίπλα σε ένα μικρό τουριστικό πλοίο και τότε άρχισαν να φιλιούνται», αποκάλυψε αυτόπτης μάρτυρας. «Δεν κατάλαβα ποιος ήταν μαζί της μέχρι που είδα το τατουάζ στο χέρι του, τότε συνειδητοποίησα αμέσως ότι ήταν ο Τζάστιν Τριντό».

Οι φήμες για το ειδύλλιό τους ξεκίνησαν τον Ιούλιο, όταν εθεάθησαν να δειπνούν ρομαντικά στο Μόντρεαλ. Λίγο αργότερα, ο Καναδός πολιτικός εντοπίστηκε ανάμεσα στο κοινό της sold-out περιοδείας της Πέρι, «Lifetimes Tour», στον Καναδά.

Ωστόσο, πηγές αναφέρουν ότι προς το παρόν η σχέση τους δεν είναι σοβαρή. «Είναι και οι δύο πολύ απασχολημένοι», αποκάλυψε άτομο από το περιβάλλον τους. «Η ένταση των πρώτων ημερών έχει αρχίσει να υποχωρεί, αν και τον Ιούλιο αντάλλασσαν μηνύματα ασταμάτητα». Και όπως πρόσθεσε η ίδια πηγή: «Δεν υπάρχει κάτι αρνητικό. Απλώς δεν βρίσκονται πια σε συνεχή επαφή. Μπορεί να αλλάξει, αλλά προς το παρόν έχει κοπάσει».

Η τραγουδίστρια χώρισε πρόσφατα από τον Ορλάντο Μπλουμ, ύστερα από σχεδόν δέκα χρόνια σχέσης. Το πρώην ζευγάρι έχει μια κόρη, την Ντέιζι Νταβ, 5 ετών. Πριν από τον Ορλάντο Μπλουμ, η Πέρι υπήρξε για λίγο παντρεμένη με τον Ράσελ Μπραντ.

