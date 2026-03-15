Τα Καλάβρυτα έτοιμα να εορτάσουν τον Πολιούχο τους

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας έκανε γνωστό ότι και εφέτος θα τιμηθεί με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα η ιερά μνήμη του Αγίου Αλεξίου, Πολιούχου της πόλεως των Καλαβρύτων.

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, στις 7.00 μ.μ., στην Ιστορική Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας, όπου φυλάσσεται η τιμία κάρα του Αγίου, θα τελεσθεί Αρχιερατικός Εσπερινός και στη συνέχεια Ιερά Αγρυπνία, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου κ. Σεραπίωνος, συγχοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου.

Την αγιώνυμο ημέρα της εορτής, Τρίτη 17 Μαρτίου, στις 8.30 π.μ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαβρύτων, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Αλεξίου.

Ακολούθως θα τελεσθεί η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου κ. Σεραπίωνος.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στις 10.30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Λιτάνευση της τιμίας κάρας του Αγίου Αλεξίου στους κεντρικούς δρόμους των Καλαβρύτων, προς ευλογία και αγιασμό του πιστού λαού.

