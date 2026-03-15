Τα Καλάβρυτα έτοιμα να εορτάσουν τον Πολιούχο τους

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοίνωσε το πρόγραμμα, για Δευτέρα και Τρίτη, των εκδηλώσεων στη μνήμη του Αγίου Αλεξίου.

15 Μαρ. 2026 14:33
Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας έκανε γνωστό ότι και εφέτος θα τιμηθεί με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα η ιερά μνήμη του Αγίου Αλεξίου, Πολιούχου της πόλεως των Καλαβρύτων.

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, στις 7.00 μ.μ., στην Ιστορική Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας, όπου φυλάσσεται η τιμία κάρα του Αγίου, θα τελεσθεί Αρχιερατικός Εσπερινός και στη συνέχεια Ιερά Αγρυπνία, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου κ. Σεραπίωνος, συγχοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου.

Την αγιώνυμο ημέρα της εορτής, Τρίτη 17 Μαρτίου, στις 8.30 π.μ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαβρύτων, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Αλεξίου.

Ακολούθως θα τελεσθεί η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου κ. Σεραπίωνος.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στις 10.30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Λιτάνευση της τιμίας κάρας του Αγίου Αλεξίου στους κεντρικούς δρόμους των Καλαβρύτων, προς ευλογία και αγιασμό του πιστού λαού.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:22 Χαρ. Μπονάνος: Τιμή στον εθνικό επαναστάτη Γιαννιά
15:19 «Συλλαλητήριο» στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό: Ζητάμε να παρέμβει ο Πρωθυπουργός
15:11 Εβγαλε πολλές ειδήσεις η συνέντευξη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάνν
15:03 Γιατί η Μαρίνα Σάτι δεν εμφανίζεται σε νυχτερινές πίστες
14:52 Χρ. Αλεξοπούλου: Στην αρτοκλασία της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας για τον Αγιο Αλέξιο
14:45 Κρέμασε πανό στον Ε65 για την αγαπημένη του! Η ΕΠΙΜΑΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
14:34 Ο υιός Χαμενεϊ αγόρασε στο Λονδίνο βίλες 42 εκατ. δολαρίων με δάνειο ισραηλινής εταιρείας!
14:33 Τα Καλάβρυτα έτοιμα να εορτάσουν τον Πολιούχο τους
14:28 Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ζωντανός και είναι καλά
14:24 Το 2 στα 2 για τις Κορασίδες της ΝΕΠ
14:19 Τι αποκάλυψε στο One Channel o Γιάννης Λέντζας για τα υδροπλάνα ΒΙΝΤΕΟ
14:08 Τι είπε ο Τραμπ και η Σία Αναγνωστοπούλου τον χαρακτηρίζει εγκληματία πολέμου και παράφρονα
14:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Σαντουρβάν
13:51 Πρόσωπα της Χρονιάς – Α. Ηλιάδης και Β. Αλεξόπουλος: Η μάχη για την προστασία κακοποιημένων παιδιών
13:47 ΠΑΣΟΚ: «Ατάκα» ανατροπής από την Αννα Διαμαντοπούλου
13:42 Πάτρα: Γιορτάστηκε η επέτειος της Μάχης του Σαραβαλίου 1822 με αρχιστράτηγο τον Κολοκοτρώνη ΦΩΤΟ
13:31 H Δήμητρα Παπαδήμα στην «Π»: «Αγρίμι γεννήθηκα, αγρίμι θα πεθάνω»
13:20 Πάτρα: Σπάστε τη σιωπή της κακοποίησης – Αίτημα Γκορίλα και Χαροκόπου σε Δελέγκο για τα Ειδικά Σχολεία
13:11 Εμφύλιος στον Δήμο Αιγιάλειας: Ο Δημ. Φιλιππάτος σήκωσε το γάντι και το επέστρεψε
13:09 Αλλαγή του καιρού από την Τρίτη: Βροχές, πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
