Ο δήμαρχος Θανάσης Παπαδόπουλος και οι συνεργάτες του εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε κινητοποίηση διαμαρτυρίας, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει καμία απάντηση στα αιτήματα που απηύθυναν προς το υπουργείο Υποδομών για τα προβλήματα που παρουσιάζει ο Οδοντωτός.

Τα Καλάβρυτα ετοιμάζουν διαμαρτυρία για τον Οδοντωτό μέσα στον Δεκέμβριο
02 Δεκ. 2025 18:00
Αποφασισμένος να εντείνει τις δράσεις του για τον πολύτιμο τουριστικό «πνεύμονα» ονόματι Οδοντωτός εμφανίζεται ο Δήμος Καλαβρύτων, ο οποίος ετοιμάζει κινητοποίηση σχετικά με όσα ακούγονται για το ιστορικό τρένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», ο δήμαρχος Θανάσης Παπαδόπουλος και οι συνεργάτες του εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε κινητοποίηση διαμαρτυρίας, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει καμία απάντηση στα αιτήματα που απηύθυναν προς το υπουργείο Υποδομών για τα προβλήματα που παρουσιάζει ο Οδοντωτός.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο δήμαρχος Καλαβρύτων είχε επικοινωνήσει με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη, τον οποίο είχε προσκαλέσει να επισκεφθεί τα Καλάβρυτα, προκειμένου να συζητήσουν το ζήτημα του Οδοντωτού, ο οποίος το τελευταίο διάστημα υπολειτουργεί, με μόλις δύο δρομολόγια την ημέρα και ορατό το ενδεχόμενο ολικής αναστολής για συντήρηση.

Ο κ. Κυρανάκης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στην Πάτρα, όπου θα πραγματοποιήσει ευρεία σύσκεψη για να παρθούν αποφάσεις για τη διέλευσή του στην αχαϊκή πρωτεύουσα, ωστόσο, στο πρόγραμμά του δεν υπάρχει καμία αναφορά σε πιθανή επίσκεψη στα Καλάβρυτα.

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Παπαδόπουλος, βλέποντας ότι η Πολιτεία δεν κάνει την παραμικρή νύξη σχετικά με το πότε και αν θα προχωρήσει στην αναβάθμιση του Οδοντωτού, προσανατολίζεται στη διοργάνωση κινητοποίησης διαμαρτυρίας σε συνεργασία με φορείς της περιοχής ώστε να στείλει μήνυμα δυσαρέσκειας.

Πρόθεση των ανθρώπων του Δήμου είναι η κινητοποίηση να πραγματοποιηθεί τόσο στο Διακοπτό, όπου βρίσκεται το σημείο εκκίνησης του ιστορικού τρένου, όσο και στα Καλάβρυτα, ώστε να σταλεί μήνυμα σύμπνοιας των δύο περιοχών για το κοινό αίτημα που στηρίζει την τοπική οικονομία.

Αν και ακόμα δεν υπάρχει κάτι δεδομένο ως προς τον χρόνο και τον τρόπο της κινητοποίησης, θεωρείται πιθανό να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου, όταν θα λάβουν χώρα οι εκδηλώσεις για την επέτειο του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

Ως γνωστόν, το «παρών» στις εκδηλώσεις έχει ανακοινωθεί ότι θα δώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, ενώ παραμένει άγνωστο ποιος θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται βέβαιο ότι το ζήτημα της αναβάθμισης του Οδοντωτού θα τεθεί από τον Δήμο Καλαβρύτων σε όποιον κυβερνητικό εκπρόσωπο παραστεί στις εκδηλώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ψήφισμα διαμαρτυρίας έχουν ήδη εκδώσει ο Δήμος Καλαβρύτων και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

