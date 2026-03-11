Τα Καλάβρυτα γιορτάζουν τα 130 χρόνια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου: Επέτειος με αβέβαιο μέλλον

Παρουσία πλήθος κόσμου και με επιτυχία έγινε χθες στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλαβρύτων η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 130 χρόνων λειτουργίας του Οδοντωτού που λειτούργησε για πρώτη φορά το μακρινό 1896.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Καλαβρύτων, ο οποίος θέλησε να στείλει μήνυμα προς την Πολιτεία για την αναγκαιότητα της παρέμβασής της να στηρίξει το ιστορικό τρένο, ώστε να παραμείνει «ζωντανό».

Το καταγράφουμε γιατί προχθές, έγινε σύσκεψη κορυφής στο Διακοπτό, παρουσία στελεχών της Hellenic train, ώστε να παρθούν αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του Οδοντωτού.

Πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι μοναδικός δρόμος για να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις είναι να σταματήσουν τελείως τα δρομολόγια επιφέροντας μεγάλο πλήγμα στην τοπική οικονομία, όμως άλλοι υποστηρίζουν ότι απλά θα γίνει τροποποίηση των δρομολογίων, ώστε να γίνουν, παράλληλα, και εργασίες που θα θωρακίσουν την ασφάλεια του τρένου.

Το θέμα είναι πότε θα παρθούν αποφάσεις για το μέλλον και εφόσον παρθεί απόφαση για εργασίες, πότε θα ξεκινήσουν;

Από εκεί και πέρα, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την άφιξη του πρωινού δρομολογίου από το Διακοπτό, όπου επιβάτες και παρευρισκόμενους υποδέχθηκε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη διαχρονική σημασία του Οδοντωτού για την ιστορία και την ανάπτυξη της περιοχής.

«Θέλουμε μέσα απ’ όλες τις εκδηλώσεις για τα 130 χρόνια να δείξουμε ότι ο Οδοντωτός μας δεν είναι μουσειακό είδος, αλλά φορέας ζωής, δύναμης και δημιουργίας για όλο τον Δήμο Καλαβρύτων» σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος και πρόσθεσε: «Ο Οδοντωτός δεν είναι μόνο ένα τρένο. Είναι μέρος της ταυτότητας και της υπόστασής μας, φέρνοντας ζωή κάθε φορά που φτάνει στα Καλάβρυτα».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος τόνισε τη σημασία της διατήρησης και της συνέχισης λειτουργίας του ιστορικού σιδηροδρόμου. Οπως δήλωσε: «Σήμερα τιμούμε τα 130 χρόνια του οδοντωτού σιδηροδρόμου. Δεν είναι μόνο μια στιγμή μνήμης, είναι και μια δέσμευση για το μέλλον. Εχουμε δώσει και θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχη για τη συνέχιση της λειτουργίας αυτού του μοναδικού τεχνικού και πολιτιστικού μνημείου. Ο Οδοντωτός είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο ως μία από τις πιο όμορφες σιδηροδρομικές διαδρομές».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο χαιρετισμός του αντιπεριφερειάρχη Φωκίωνα Ζαΐμη, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία του Οδοντωτού ως σημαντικού αναπτυξιακού και τουριστικού πυλώνα για την περιοχή, ενώ ζήτησε έναν οδικό χάρτη για την άμεση υλοποίηση του σχεδίου διασφάλισης της λειτουργίας της γραμμής.

Χαιρετισμό εκ μέρους του Μητροπολίτη Καλαβρύτων απηύθυνε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Αλέξανδρος Λουκάτος, ενώ παραβρέθηκαν αντιδήμαρχοι Καλαβρύτων και περιφερειακοί σύμβουλοι.

Η ατμάμαξα ΔΚ 8001 και οι βραβεύσεις – Τιμήθηκαν οι Ταραγούλιας- Λεχουρίτης

Αναμφίβολα μια ξεχωριστή στιγμή της χθεσινής εκδήλωσης ήταν η συμβολική επανεκκίνηση και παρουσίαση της ιστορικής ατμάμαξας ΔΚ 8001 από τον μηχανοδηγό Νίκο Ταγαρούλια.

Η ατμομηχανή ΔΚ 8001, είναι γνωστή ως «Μουτζούρης», είναι η πρώτη ατμάμαξα του Οδοντωτού σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων. Κατασκευάστηκε το 1891 στο Παρίσι από την εταιρεία Cail και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις ράγες του Οδοντωτού στις 10 Μαρτίου 1896, κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη με πολλούς να ρωτούν για να μάθουν τεχνικές λεπτομέρειες.

Μετά το τέλος των ομιλιών απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στον παλαίμαχο σιδηροδρομικό Νίκο Ταγαρούλια και στον Αλέξη Λεχουρίτη για την προσφορά τους στο ιστορικό τρένο.

Ακολούθως είχαμε εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης «130 Χρόνια Οδοντωτός Σιδηρόδρομος», την οποία παρουσίασε ο συγκοινωνιολόγος Γιώργος Νάθενας ο οποίος, μεταξύ των άλλων, έχει επιμεληθεί το λεύκωμα «Ο Οδοντωτός Διακοπτού– Καλαβρύτων, 120 χρόνια, Ιστορία – Παρουσίαση – Περιήγηση» (έτος έκδοσης 2016).

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η παρουσία μαθητών από σχολεία των Καλαβρύτων, οι οποίοι έδωσαν έναν ξεχωριστό τόνο στη γιορτή για την ιστορική σιδηροδρομική γραμμή.

