Τα Καλάβρυτα πλώρη για νέα αναβάθμιση
Νέο αίτημα χρηματοδότησης υπέβαλε το Χιονοδρομικό Κέντρο.Το ύψος της χρηματοδότησης ξεπερνά τα 12 εκ. ευρώ
Παρότι στο μέτωπο του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου υπάρχει -δικαιολογημένα- μεγάλη δυσαρέσκεια στα Καλάβρυτα, στο ζήτημα του εκσυγχρονισμού του Χιονοδρομικού Κέντρου τα δεδομένα είναι πιο αισιόδοξα, καθώς επίκειται νέα αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοποννήσου», στα τέλη Φεβρουαρίου οι υπηρεσίες του Χιονοδρομικού Κέντρου υπέβαλαν νέο φάκελο για ένταξη σε πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Μάλιστα, το ύψος της χρηματοδότησης που ζητείται ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο προηγούμενο πρόγραμμα, στο οποίο είχε υποβληθεί αίτηση, το ποσό ανερχόταν περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε αποκαλύψει η «Πελοπόννησος» από τον περασμένο Νοέμβριο, η διοίκηση του Χιονοδρομικού Κέντρου είχε καταθέσει φάκελο στο πρόγραμμα «Ορεινός Τουρισμός», το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση και βελτίωση του ορεινού τουριστικού προϊόντος, ωστόσο έμεινε εκτός λόγω έλλειψης πόρων για την κάλυψη όλων των αιτήσεων.
Το πρόγραμμα αυτό είχε ορίζοντα ολοκλήρωσης τις 30 Απριλίου 2026 και, από τη στιγμή που το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων δεν εντάχθηκε εξαρχής, δεν προλάβαινε να υλοποιήσει το έργο.
Η αίτηση απεντάχθηκε και τυπικά πριν από λίγες ημέρες, κάτι που ήταν απαραίτητο ώστε να υπάρχει δικαίωμα υποβολής σε άλλο πρόγραμμα. Eτσι, η διοίκηση του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων αντέδρασε άμεσα και εντόπισε νέο πρόγραμμα του υπουργείου Τουρισμού, το οποίο αφορά την αναβάθμιση χιονοδρομικών κέντρων.
Μάλιστα, το θέμα τέθηκε από τον διευθυντή του Χιονοδρομικού Κέντρου, Αλέξη Αγριο, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την πρόσφατη παρουσία του τελευταίου στο Χιονοδρομικό, όπου έκανε σκι, και συζήτησαν για την περαιτέρω αναβάθμιση.
Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια στο επίπεδο της δουλειάς που γίνεται στο Χιονοδρομικό Κέντρο και διαβεβαίωσε ότι θα συμβάλει, στο μέτρο του δυνατού, στην επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ
Ο φάκελος που έχει καταθέσει το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», προβλέπει, μεταξύ άλλων:
-Την εγκατάσταση mountain coaster -ένα τρενάκι-αναβατήρα αναψυχής που θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προσφέροντας δραστηριότητες και εκτός χειμερινής περιόδου.
-Την τοποθέτηση επιπλέον αναβατήρα για πρόσβαση σε υψηλότερα σημεία.
-Την ανέγερση νέου κτιρίου στην είσοδο του Χιονοδρομικού Κέντρου, συνολικής επιφάνειας 1.200 τ.μ., για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στον φάκελο έχει ενταχθεί επικαιροποιημένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και ειδική οικολογική αξιολόγηση, ώστε να θεωρείται πλήρης ως προς τους όρους του προγράμματος.
Αυτά τα έργα αφορούν τη β΄ φάση αναβάθμισης της εγκατάστασης, καθώς η α΄ φάση έχει υλοποιηθεί ήδη με την συνδρομή και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ήταν αυτή που έφερε ρεκόρ επισκεψιμότητας και τζίρου τον χειμώνα του 2025.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα αποτελέσματα των αιτήσεων αναμένεται να ανακοινωθούν εντός Απριλίου, με συγκρατημένη αισιοδοξία ότι αυτή τη φορά η απάντηση του υπουργείου Τουρισμού θα είναι θετική.
Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, οι διαδικασίες θα «τρέξουν» εντός του καλοκαιριού για την προκήρυξη του διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης των έργων έως το καλοκαίρι του 2029 με στόχο να μετατραπεί σε πάρκο 12μηνης λειτουργίας.
ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΤΟ ΚΡΑΤΑ ΑΝΟΙΧΤΟ
Από εκεί και πέρα, χθες, λόγω των καιρικών συνθηκών στα Καλάβρυτα, έπεσε νέα ποσότητα χιονιού στο Χιονοδρομικό με αποτέλεσμα να στρωθεί φρέσκο χιόνι σε όλες τις πίστες.
Αυτό σημαίνει ότι οι πίστες της εγκατάστασης θα παραμείνουν ανοιχτές σίγουρα και αυτό σαββατοκύριακο προκειμένου να υποδεχτούν τους σκιέρ αλλά και όσους επιθυμούν να γευτούν τις χαρές του βουνού του Χελμού.
Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, και φέτος η σεζόν έχει πάει αρκετά καλά για το Χιονοδρομικό Κέντρο, όμως το ταμείο θα γίνει στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.
