Τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών ΒΙΝΤΕΟ

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και πολλοί είναι αυτοί που ήδη ακούν όλη την ημέρα χριστουγεννιάτικα τραγούδια! Αν ωστόσο δεν έχεις μπει ακόμα στο mood των γιορτών, το pelop.gr, σου παρουσιάζει αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ή ακόμα και πριν κοιμηθείς, τα τραγούδια αυτά, θα σου κρατήσουν την τέλεια συντροφιά! Φυσικά μια χριστουγεννιάτικη playlist δεν μπορεί να λείπει από κανένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Τα top χριστουγεννιάτικα τραγούδια

White Christmas (1942)

Το κλασικό hit του Bing Crosby είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και πιο διάσημα χριστουγεννιάτικα τραγούδια – το Guinness World Records το χαρακτήρισε το πιο επιτυχημένο single όλων των εποχών.

Have Yourself a Merry Little Christmas (1944)

Η Judy Garland ηχογράφησε αρχικά αυτό το όμορφο χριστουγεννιάτικο τραγούδι για το μιούζικαλ Meet Me στο Σεντ Λούις, το οποίο έχει να κάνει με τέσσερις κόρες που μεγαλώνουν ενώ ετοιμάζονται να μετακομίσουν στη Νέα Υόρκη.

The Christmas Song (1946)

Όλοι γνωρίζουν αυτό το χριστουγεννιάτικο τραγούδι, όπου ο Nat King Cole τραγουδάει, “chestnuts roasting on an open fire”. Είναι τόσο δημοφιλές που μπήκε στο Grammy Hall of Fame το 1974.

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (1948)

Αυτό το τζαζ τραγούδι από τον Frank Sinatra μιλάει για τον κρύο χειμερινό καιρό για τον οποίο έχουμε μια σχέση αγάπης-μίσους. Αν και δεν ήταν στο αρχικό του χριστουγεννιάτικο άλμπουμ, παρουσιάστηκε στην πιο ενημερωμένη συλλογή, χρόνια αργότερα. Αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα και πιο διάσημα χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Santa Baby (1953)

Αυτό το χαρούμενο τραγούδι από την Eartha Kitt έχει να κάνει με την επιθυμία για αρκετά χριστουγεννιάτικα δώρα. Είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της και ένα από τα πιο διάσημα χριστουγεννιάτικα τραγούδια στον κόσμο.

Blue Christmas (1957)

Η ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού από τον Elvis Presley είναι η πιο γνωστή version, αλλά η φήμη λέει ότι δεν θέλησε καν να το τραγουδήσει, σύμφωνα με μια συνέντευξη του στην τραγουδίστρια Millie Kirkham.

Rockin’ Around the Christmas Tree (1958)

Η Brenda Lee ήταν μόλις 13 χρονών (!) όταν ηχογράφησε αυτό το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Που να φανταζόταν τότε ότι οι άνθρωποι θα το ακούνε και το 2018!

Jingle Bells (1960)

Αυτή η jazzy ερμηνεία της Ella Fitzgerald είναι ένα κλασσικό τραγούδι Χριστουγέννων. Στην πραγματικότητα η πρώτη version του ήταν εντελώς διαφορετική και είχε κύριο όργανο την φυσαρμόνικα.

It’s the Most Wonderful Time of the Year (1963)

Eίναι γεγονός ότι αυτό το τραγούδι από τον Andy Williams επιλέγεται συχνά σε πολλές διαφημίσεις και μας αρέσει τόσο πολύ που δεν το βαριόμαστε ποτέ. Γι’ αυτό και πάντα θα ανήκει στη λίστα με τα πιο διάσημα χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Feliz Navidad (1970)

Το τραγούδι του Πορτορικανού, José Feliciano, έχει εύκολους στίχους σε ισπανικά και αγγλικά, καθιστώντας το ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια των Χριστουγέννων.

All I Want for Christmas Is You (1994)

Με παγκόσμιες πωλήσεις άνω των 16 εκατομμυρίων αντιτύπων, το τραγούδι παραμένει η μεγαλύτερη διεθνής επιτυχία της Mariah και είναι το 11ο σε πωλήσεις single όλων των εποχών

Last Christmas (1984)

Ένα από τα πιο δημοφιλή χριστουγεννιάτικα ποπ τραγούδια όλων των εποχών, αυτό το κομμάτι έπρεπε να αρκεστεί στη δεύτερη θέση των Χριστουγέννων το 1984, καθώς ήταν επίσης η χρονιά που οι Band Aid κυκλοφόρησαν το “Do They Know It’s Christmas” (στο οποίο συμμετείχε και ο George). Το τραγούδι έφτασε τελικά στο νούμερο ένα το 2021, χάρη στη δύναμη του streaming.

