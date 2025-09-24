Τα κορίτσια του Προμηθέα στηρίζουν την ευαισθητοποίηση για τη Νόσο Alzheimer

Η Γυναικεία Ομάδα Μπάσκετ του Προμηθέα Πατρών έδωσε δυναμικό παρών στην εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τη Νόσο Alzheimer, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά πως ο αθλητισμός δεν περιορίζεται μόνο στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αλλά αποτελεί ζωντανό κύτταρο κοινωνικής προσφοράς.

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, αντιπροσωπεία αθλητριών συμμετείχε στον συμβολικό περίπατο Memory Walk, που διοργάνωσε το σωματείο “Φροντίζω”. Ο περίπατος ξεκίνησε από τη συμβολή των οδών Γούναρη και Ρήγα Φεραίου και ολοκληρώθηκε στην Πλατεία Γεωργίου, συγκεντρώνοντας ηλικιωμένους, οικογενειακούς φροντιστές και παιδιά, σε μια πρωτοβουλία με βαθύ κοινωνικό και ανθρώπινο χαρακτήρα.

Με τη συμμετοχή τους, τα κορίτσια του Προμηθέα έστειλαν ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη ενημέρωσης του κοινού, την καταπολέμηση του στίγματος που συνοδεύει τη νόσο και την ενίσχυση τόσο των ασθενών όσο και των οικογενειών τους. Η παρουσία τους στην εκδήλωση με τίτλο «Ρωτάω – Μαθαίνω – Ενημερώνομαι για το Alzheimer» τόνισε τη σημασία της συλλογικής δράσης και της αλληλεγγύης στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποί μας.

Ο Προμηθέας Πατρών και η Γυναικεία Ομάδα Μπάσκετ συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι το σύνθημα #strongertogether δεν αφορά μόνο την αθλητική προσπάθεια, αλλά και τη στήριξη κάθε κοινωνικής δράσης που προάγει τον άνθρωπο, την αλληλοβοήθεια και την ενημέρωση.

