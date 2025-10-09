«Τα λάθη είναι καθημερινά»: Νοσηλευτές προειδοποιούν για εξάντληση και υποστελέχωση – Στην «Π» ο πρόεδρος Γ. Αρβανίτης

Το 30 – 40% του νοσηλευτικού προσωπικού αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία είναι επικουρικό, που σημαίνει έλλειψη εμπειρίας

09 Οκτ. 2025 15:00
Και να που οι προειδοποιήσεις του νοσηλευτικού κλάδου για το εξαντλημένο προσωπικό, τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία και τον ορατό κίνδυνο να συμβεί μοιραίο λάθος για τη ζωή κάποιου ασθενούς είχαν βάση.

Τα τελευταία συμβάντα με τη μετάγγιση λανθασμένης ομάδας αίματος σε ασθενή, τη χορήγηση λανθασμένης αντιβίωσης σε άλλη ασθενή κ.ά. επιβεβαιώνουν τις κρούσεις και τις φοβίες του νοσηλευτικού κόσμου.

Η Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας υπογραμμίζει ότι το νοσηλευτικό επάγγελμα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς το ανθρώπινο δυναμικό μειώνεται, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται και η αποστροφή τόσο των υπηρετούντων νοσηλευτών όσο και των νέων ανθρώπων για το επάγγελμα. Η υποστελέχωση έχει δημιουργήσει αφόρητη πίεση και τα εργασιακά περιβάλλοντα είναι πλέον επισφαλή καθώς επιβαρύνουν την σωματική υγεία, την ψυχική υγεία, αλλά και την ευημερία τους.

Δεν είναι τυχαίο που τη νοσηλευτική υποστελέχωση την αναδεικνύουν ως μείζον πρόβλημα και οι ασθενείς που απάντησαν στα ερωτηματολόγια του υπουργείου Υγείας όπως ανέδειξε χθες η «Π».

«Τα λάθη είναι καθημερινά και πολλά» δηλώνει στην εφημερίδα «Πελοπόννησο» ο νοσηλευτής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και πρόεδρος 3ου Περιφερειακού Τμήματος της Ενωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Γεώργιος Αρβανίτης και εξηγεί: «Οι συνθήκες είναι εξοντωτικές. Οταν έχεις για 30 – 40 νοσηλευόμενους δύο νοσηλευτές εκ των οποίων ο ένας επικουρικός ή ειδικευόμενους, που σημαίνει χωρίς εμπειρία, δεν θα γίνει το λάθος; Επομένως η έλλειψη προσωπικού σε συνδυασμό με την εργασιακή εξουθένωση μοιραία οδηγούν σε καθημερινά λάθη, τα οποία ευτυχώς δεν είναι επιβαρυντικά ή μοιραία για τη ζωή των ασθενών κι έτσι δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα. Επιπροσθέτως το 30 – 40% του νοσηλευτικού προσωπικού αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία είναι επικουρικό, που σημαίνει έλλειψη εμπειρίας».

Ο κ. Αρβανίτης τονίζει ότι τα ζητήματα αυτά και οι σχετικές προειδοποιήσεις έχουν γίνει προς τους αρμοδίους αλλά δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Μάλιστα τα ζητήματα αυτά τέθηκαν και στην πρόσφατη συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη.

«Πρέπει να δημιουργηθούν κίνητρα ώστε το επάγγελμά μας να γίνει ελκυστικό. Για παράδειγμα, φέτος έμειναν πολλές κενές θέσεις στα νοσηλευτικά τμήματα. Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων δεν τα επιλέγουν διότι γνωρίζουν τις άσχημες εργασιακές συνθήκες. Γνωρίζουν ότι θα αμείβονται με 850 ευρώ, θα έχουν εξοντωτικές βάρδιες και υπερεργασία με αυξημένο τον κίνδυνο να υποπέσουν σε σφάλμα το οποίο μπορεί να στοιχίσει τη ζωή κάποιου συνανθρώπου μας. Το επάγγελμά μας έχει πάψει να είναι πλέον δελεαστικό και αυτό οφείλει να το ανατρέψει το υπουργείο Υγείας με κάλυψη των κενών θέσεων, τη θέσπιση ειδικού μισθολογίου, τα βαρέα και ανθυγιεινά».

Μάλιστα ο κ. Αρβανίτης εκτιμά ότι εάν δεν αλλάξει αυτή η εικόνα, η χώρα μας αναγκαστικά θα προχωρήσει στην εισαγωγή νοσηλευτικού προσωπικού από τρίτες χώρες.

«Πετύχαμε ως κλάδος να περάσουμε τον θεσμό της ειδικότητας, όπως ισχύει και στην ιατρική επιστήμη. Δημιουργήθηκαν 1.200 θέσεις ειδικευομένων πανελλαδικά. Πολύ σημαντική εξέλιξη με τη διαφορά ότι αντί να προχωρήσουν στον διορισμό τους και να καλύψου τα κενά με εξειδικευμένο προσωπικό παρατείνουν τις συμβάσεις παραμονής τους με τη μορφή του επικουρικού προσωπικού». Καταλήγοντας, ο κ. Αρβανίτης αναφέρει: «Τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά της νοσηλευτικής είμαι απογοητευμένος διότι βλέπω αδιέξοδο. Αν το ίδιο το κράτος δεν σκύψει στο πρόβλημα και δεν δώσει άμεσα λύσεις, δυστυχώς, οδηγούμαστε κατευθείαν στα βράχια».
