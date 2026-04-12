Τα μέτρα που σκέπτεται η κυβέρνηση για το πακέτο της ΔΕΘ

Αμέσως μετά το Πάσχα, στο πακέτο της ΔΕΘ στρέφει την προσοχή του οικονομικό επιτελείο μετά τις εορτές του Πάσχα, αφήνοντας τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης σε δεύτερη μοίρα, καθώς και οι συνέπειες είναι πιο ήπιες από αυτές του 2022.

Η έμφαση που αναμένεται να δοθεί στις νέες ελαφρύνσεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της ΔΕΘ δεν οφείλεται μόνο στο προφανή λόγο, ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα έχουμε εθνικές εκλογές. Μετά την εκκίνηση του πολέμου στο Ιράν, προκύπτει η αναγκαιότητα μόνιμης στήριξης της πραγματικής οικονομίας. Του χρόνου τέτοια εποχή, είτε η κατάσταση στην Μέση Ανατολή έχει εξομαλυνθεί είτε όχι, η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει απώλειες από τον υψηλό πληθωρισμό.

Η διαφορά σε σχέση με φέτος είναι ότι το 2027 θα λείπουν περίπου 10,5 δισ. ευρώ, τα οποία θα πέσουν φέτος στην οικονομία από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με ό,τι αυτό σημαίνει για την απασχόληση, τα εισοδήματα και την ανάπτυξη. Θα πρέπει συνεπώς να υπάρχει – όπως και φέτος – ένα πακέτο μέτρων κοντά στα 2 δισ. ευρώ, το οποίο θα δώσει μια θετική εκκίνηση στην οικονομία πριν μπούμε επίσημα στον εκλογικό κύκλο.

Η ατζέντα των μόνιμων μέτρων

Η ατζέντα των πιθανών μέτρων θα οριστικοποιηθεί μόλις κλειδώσει ο τελικός δημοσιονομικός χώρος και περάσει και από την επεξεργασία του Μεγάρου Μαξίμου. Προς το παρόν, σύμφωνα με το capital εξετάζονται τα εξής:

– Η αύξηση του αριθμού των δικαιούχων του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2025 για συνταξιούχους πάνω από 65 ετών με εισοδηματικά κριτήρια .

Στο πακέτο των φορολογικών μειώσεων εξετάζονται μέτρα όπως:

Η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα. Η μείωση της προκαταβολής φόρου η οποία σήμερα φτάνει στο 80% του φόρου του επόμενου έτους, ακόμη κι αν τα μελλοντικά τους κέρδη δεν είναι εξασφαλισμένα. Η αύξηση του ακατάσχετου περιθωρίου του επαγγελματικού λογαριασμού. Ο ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός αποτελεί βασικό εργαλείο στήριξης των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς διασφαλίζει ότι μέρος των εσόδων τους παραμένει διαθέσιμο για την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών. Νέο αποδοτικότερο σύστημα φορολόγησης των νομικών προσώπων σε επίπεδο ομίλου εταιρειών. Υπάρχουν ακόμη σκέψεις για μια ακόμη μείωση στην αυτοτελή φορολογία των εσόδων από ενοίκια. Εξετάζεται, τέλος, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% που είναι προγραμματισμένη για το 2027 να αυξηθεί στο 1% όπως ακριβώς έγινε και το 2025.

Αυτά ήταν τα μέτρα τα οποία συζητούνταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν και ξεκινήσει η δεύτερη ενεργειακή κρίση μέσα σε 4 χρόνια, η οποία κανείς δεν μπορεί ακόμη να πεί πότε και πως θα τελειώσει Επίσης εντελώς αδιευκρίνιστο είναι σήμερα ποιά θα είναι η επόμενη μέρα για την Μέση Ανατολή.

