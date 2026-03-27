Τα μέτρα που ζητά το «Σύγχρονο Εμπόριο» από την πολιτεία για την στήριξη των επιχειρήσεων

Η παράταξη ζητά την οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

27 Μαρ. 2026 10:16
Pelop News

Η παράταξη «Σύγχρονο Εμπόριο» με ανακοίνωση της καταθέτει προτάσεις να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με αφορμή την αύξηση του κατάφωτου μισθού από την 1η Απριλίου.

Η ανακοίνωση αναφέρει:  «Το «Σύγχρονο Εμπόριο», με αφορμή την ανακοίνωση της Κυβέρνησης για την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026, δηλώνει ότι στηρίζει την ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων, ως βασική προϋπόθεση για την τόνωση της κατανάλωσης και της οικονομίας.

Ωστόσο, η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η ενεργειακή επιβάρυνση, η υψηλή φορολογία και η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον.

Σε αυτές τις συνθήκες, κάθε νέα επιβάρυνση δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς ταυτόχρονα μέτρα στήριξης. Οι επιχειρήσεις έχουν αποδείξει ότι στηρίζουν την απασχόληση, όμως για να συνεχίσουν να το κάνουν, απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις.

Το «Σύγχρονο Εμπόριο» ζητά:

-Μείωση του μη μισθολογικού κόστους

-Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης

-Οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

-Νέα ρύθμιση οφειλών με ρεαλιστικούς όρους

-Στήριξη στο ενεργειακό κόστος

-Ουσιαστική πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι προϋπόθεση για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Χωρίς ισχυρές επιχειρήσεις, δεν μπορούν να υπάρξουν ισχυροί εργαζόμενοι».

