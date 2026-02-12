Τα METRO Cash & Carry στη HO.RE.CA. 2026: ο One Stop Shop προορισμός για κάθε επαγγελματία της φιλοξενίας και της εστίασης

Τα METRO Cash & Carry στη HO.RE.CA. 2026: ο One Stop Shop προορισμός για κάθε επαγγελματία της φιλοξενίας και της εστίασης
12 Φεβ. 2026 12:16
Pelop News

Τα METRO Cash & Carry, η Νο1 αλυσίδα χονδρικής πώλησης στην Ελλάδα, που συμπληρώνει 50 χρόνιας παρουσίας στην ελληνική αγορά, δίνει και φέτος το «παρών» στη HO.RE.CA., την κορυφαία έκθεση για τον κλάδο της φιλοξενίας και της μαζικής εστίασης στην Ελλάδα, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Expo 13 με 16 Φεβρουαρίου.

Για 6η συνεχόμενη χρονιά, τα METRO Cash & Carry υποδέχονται τους επαγγελματίες του κλάδου, σε ένα σύγχρονο περίπτερο, με ανοιχτό και φιλικό σχεδιασμό. Mε ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων, επιβεβαιώνουν τον ρόλο τους ως One Stop Shop συνεργάτη για κάθε επιχειρηματία HO.RE.CA.

Live events με καταξιωμένους ambassadors και διαδραστικό χαρακτήρα

Στην καρδιά του περιπτέρου, ο χώρος των live events φιλοξενεί εμπειρίες που «ζωντανεύουν» την έννοια του One Stop Shop, μέσα από προτάσεις, ιδέες και συμβουλές, με ποικιλία προϊόντων.

Στα live events συμμετέχουν οι:

  • Πέτρος Συρίγος (Chef)
  • Βασίλης Κυρίτσης (Bar Consultant)

 

Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων και λύσεις για κάθε ανάγκη

Οι επισκέπτες στο περίπτερο των METRO Cash & Carry θα μπορούν να συναντήσουν την εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων και θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά λύσεις που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου, καλύπτοντας ανάγκες όπως η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους και η ενίσχυση της κερδοφορίας της επιχείρησής τους.

Με αφετηρία τη φιλοσοφία του One Stop Shop προορισμού, η αλυσίδα συνεχίζει να προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις με ευρεία γκάμα κωδικών και υπηρεσίες που υποστηρίζουν ουσιαστικά τον επαγγελματία, καθώς και το e-shop που είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για επαγγελματίες του χώρου.

📍 Ραντεβού στη HO.RE.CA. 2026 | Metropolitan Expo | Hall 4 | Περίπτερο C03

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Συνάντηση Τζόκοβιτς – Πλεύρη: «Τιμή για την Ελλάδα η πρόθεσή του να παραμείνει στη χώρα»
14:56 Ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων στη Lufthansa λόγω απεργίας – Χιλιάδες επιβάτες σε αναμονή
14:48 «We love Patra» ο τίτλος του καρναβαλικού πάρτι του σπιράλ
14:44 Δύο συλλήψεις σε Γαστούνη και Νέα Εθνική Πατρών–Πύργου:Ρευματοκλοπή και υπόθεση κοκαΐνης στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ
14:41 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα μέσα σε λίγες ώρες: Ναρκωτικά, τροχαίες παραβάσεις και ανήλικος που αγνόησε σήμα στάσης
14:40 Πάτρα – Θλίψη για τον θάνατο του βραβευμένου λογοτέχνη: Στις Δέλτους ο Δέλτα
14:38 Τσικνοπέμπτη στο ΕΚΑΜΕ ΦΩΤΟ
14:28 Ναύπακτος: Εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 100 πλαστογραφίες που αφορούσαν μεταβιβάσεις οχημάτων
14:24 Τσικνοπέμπτη: Καρναβαλικός παλμός από το Δημαρχείο με πομπή και μουσική στο κέντρο ΦΩΤΟ
14:16 Η Βουλή καλεί Βαρθολομαίο και Χριστοδουλίδη – Προγραμματίζονται ομιλίες τον Μάιο
14:08 Καταιγίδα Nils «χτυπά» τη Γαλλία: Ένας νεκρός, 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ
14:00 Ήρθαν Βρετανικά Πανεπιστήμια στην Πάτρα: Ανοιξαν πόρτες σε υποψήφιους φοιτητές
13:53 Κοπή πίτας στο ΥΠΕΞ μετά την Άγκυρα: Χιούμορ, πρωτόκολλο και το φλουρί σε υπάλληλο
13:47 Επεισόδια έξω από εισαγγελία στην Ελβετία: Οργή συγγενών θυμάτων για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά
13:41 Ηράκλειο: Βγήκαν όπλα και… μαγκούρες! Στον Εισαγγελέα τέσσερις κτηνοτρόφοι
13:40 Πόρος: Το μικρό “αδερφάκι” του Σαρωνικού
13:37 Στάρμερ κατά Ράτκλιφ για το μεταναστευτικό: «Προσβλητικές και λανθασμένες δηλώσεις»
13:33 Ένταση στις φυλακές Τρικάλων: Φωτιές σε κελιά μετά από πειθαρχικές κυρώσεις
13:30 Λαθραία τσιγάρα: Στη φυλακή ακόμη 8 κατηγορούμενοι – Στους 10 οι προφυλακισμένοι για το κύκλωμα
13:20 Μαρινάκης για το επεισόδιο με δημοσιογράφο: Διαψεύδει απειλές και απαντά στην αντιπολίτευση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ