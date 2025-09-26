Τα μηνύματα της σημερινής ομιλίας Μητσοτάκη στον ΟΗΕ

Στη σημερινή ομιλία Παρασκευή 26/09/2025, του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είναι στραμμένο το βλέμμα, όπου οι αναφορές του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να έχουν και εθνικό πρόσημο αλλά και γεωπολιτικό σε σχέση με τις μεγάλες πολεμικές συρράξεις που μαίνονται στην περιοχή μας.

Η ομιλία αναμένεται στις έξι το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από γεωπολιτικές εντάσεις.

Και καθώς οι συσχετισμοί, τόσο όσον αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλάζουν διαρκώς και ενώ η αστάθεια στη Μέση Ανατολή παραμένει, οι αναφορές του θα είναι σαφώς υπέρ του άμεσου τερματισμού των πολέμων.

Άλλωστε, τα τελευταία 24ωρα η στάση βασικού παίκτη στην επίλυση του ουκρανικού, των ΗΠΑ, έχει αλλάξει με την πλάστιγγα να γέρνει υπέρ της Ουκρανίας και η Ρωσία έχει εξαπολύσει ένα κύμα παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου πολλών ευρωπαϊκών χωρών, προκαλώντας ανησυχία στη Γηραιά Ήπειρο.

Εκεί, αναμένεται να σταθεί, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθύνοντας έκκληση για ειρήνη.

Χθες Πέμπτη 25/09/2025 Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επαφές με κορυφαία στελέχη της Lockheed Martin, με την Ελλάδα να είναι εντός προγράμματος των μαχητικών stealth αλλά και της Exxon Mobil, η οποία μαζί με την Chevron έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για έρευνες στα ενεργειακά, ξαναγράφοντας τον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.

Ειδικά όσον αφορά στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Lockheed Martin, επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική συνεργασία και η ομαλή πρόοδος τόσο στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16, όσο και στο πρόγραμμα των F-35.

Στις επαφές ουσίας του πρωθυπουργού ήταν και οι συναντήσεις που είχε για την εμβάθυνση της συνεργασίας της ΕΕ με τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, με την Ελλάδα να επιθυμεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως γέφυρα, πολιτική, εμπορική και ενεργειακή, ανάμεσα στην Ινδία, τις χώρες του Κόλπου και την Ευρώπη, και ως φυσικός επενδυτικός προορισμός για τις χώρες του Κόλπου στην Ευρώπη.

Ο πρωθυπουργός συνάντησε για πρώτη φορά την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η χθεσινή ημέρα είχε επίσης έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο πρωθυπουργός συνάντησε για πρώτη φορά τη νέα Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στο τέλος Οκτωβρίου.

