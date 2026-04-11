Τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Meta και της Anthropic δεν είναι διαθέσιμα για το ευρύ κοινό

Σε έκτακτη κινητοποίηση προχώρησαν οι αμερικανικές Αρχές, συγκαλώντας κορυφαίους τραπεζικούς παράγοντες της Wall Street, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι τα νέα, πιο ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να ενισχύσουν τους κυβερνοκινδύνους.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ συγκάλεσαν έκτακτη σύσκεψη στις 7 Απριλίου στην Ουάσινγκτον, καλώντας τις μεγαλύτερες τράπεζες να αξιολογήσουν τους κινδύνους που απορρέουν από νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το νέο μοντέλο της Anthropic, γνωστό ως Mythos, το οποίο φέρεται να διαθέτει τη δυνατότητα εντοπισμού και εκμετάλλευσης ευπαθειών σε λειτουργικά συστήματα και browsers, εφόσον κατευθυνθεί κατάλληλα από τον χρήστη.

Η συνάντηση, που δεν είχε δημοσιοποιηθεί προηγουμένως, υπογραμμίζει ότι στην Ουάσινγκτον θεωρούν μία νέα γενιά κυβερνοεπιθέσεων ως έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι τράπεζες που συμμετείχαν χαρακτηρίζονται ως «συστημικά σημαντικές», γεγονός που σημαίνει ότι η σταθερότητά τους είναι κρίσιμη για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι Αρχές ζήτησαν να διασφαλιστεί ότι οι οργανισμοί αυτοί λαμβάνουν επαρκή μέτρα για την προστασία των υποδομών τους απέναντι σε ενδεχόμενες επιθέσεις που αξιοποιούν προηγμένα AI μοντέλα.

Το μοντέλο Mythos και οι φόβοι για κατάχρηση

Η ίδια η Anthropic έχει επιδείξει επιφυλακτικότητα, περιορίζοντας τη διάθεση του μοντέλου Mythosσε περιορισμένο αριθμό μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Το σύστημα, που παρουσιάστηκε ως Claude Mythos Preview, θεωρείται από την εταιρεία τόσο ισχυρό, ώστε δεν προγραμματίζεται προς το παρόν η ευρεία κυκλοφορία του.

Στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί κυρίως για τον εντοπισμό και τη διόρθωση ευπαθειών σε κρίσιμα λογισμικά, πριν αυτές αξιοποιηθούν κακόβουλα.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργείται κοινοπραξία άνω των 40 εταιρειών, γνωστή ως Project Glasswing, με τη συμμετοχή κολοσσών όπως η Apple, η Amazon, η Microsoft και η Google, αλλά και οργανισμών όπως το Linux Foundation.

Η Anthropic δεσμεύεται να διαθέσει έως και 100 εκατ. δολάρια σε credits χρήσης του μοντέλου για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

Η Meta στην κούρσα της υπερνοημοσύνης με το Muse Spark

Στην επίθεση στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης περνά και η Meta, παρουσιάζοντας το νέο μοντέλο Muse Spark, προϊόν μιας δαπανηρής επένδυσης για την ανάπτυξη «υπερνοημοσύνης», δηλαδή AI που θα μπορεί να ξεπερνά τις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες.

Το Muse Spark αποτελεί το πρώτο μοντέλο μιας νέας σειράς, γνωστής εσωτερικά ως Avocado.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα μοντέλα Llama, η Meta δεν προχωρά σε πλήρως ανοικτή διάθεση, αλλά προσφέρει αρχικά μόνο περιορισμένη πρόσβαση («private preview») σε επιλεγμένους συνεργάτες.

Το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο αρχικά μέσω της εφαρμογής Meta AI και σταδιακά θα ενσωματωθεί σε πλατφόρμες όπως WhatsApp, Instagram, Facebook και στα smart glasses της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη Meta, το Muse Spark έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι «μικρό και γρήγορο», αλλά ικανό να διαχειρίζεται σύνθετα ερωτήματα σε τομείς όπως επιστήμη, μαθηματικά και υγεία.

Ανεξάρτητες αξιολογήσεις δείχνουν ότι το μοντέλο πλησιάζει τις επιδόσεις κορυφαίων ανταγωνιστών σε γλώσσα και οπτική κατανόηση, αλλά υστερεί σε προγραμματισμό και αφηρημένη σκέψη. Κατατάχθηκε στην τέταρτη θέση σε συνολικό δείκτη αξιολόγησης της Artificial Analysis.

Ο CEO της εταιρείας Μαρκ Ζούκερμπεργκ έχει ήδη προϊδεάσει για σταδιακή βελτίωση των επιδόσεων, επισημαίνοντας ότι τα πρώτα μοντέλα θα δείξουν κυρίως τη «γρήγορη τροχιά εξέλιξης» της Meta.

