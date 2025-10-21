Τα νέα στοιχεία για τη ληστεία του «αιώνα» στον Λούβρο, μεγάλες οι πολιτικές αντιδράσεις στη Γαλλία ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλες πολιτικές αντιδράσεις και σοκ στην κοινή γνώμη έχει προκαλέσει στη Γαλλία η ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025. Οι δράστες απέσπασαν πολύτιμα κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει τους υπεύθυνους.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με την κυβέρνηση να αντιμετωπίζει πιέσεις για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Η πρόοδος της αστυνομικής έρευνας

Η έρευνα έχει ανατεθεί στην Ειδική Μονάδα Καταστολής Ληστειών (BRB) της Παρισινής Αστυνομίας, η οποία έχει εμπειρία σε υποθέσεις υψηλού προφίλ, όπως η κλοπή του δαχτυλιδιού αρραβώνων της Κιμ Καρντάσιαν το 2016.

Η αστυνομία έχει ανακτήσει αποδεικτικά στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, όπως εργαλεία, γάντια και κράνη, και εξετάζει βίντεο παρακολούθησης για την αναγνώριση των δραστών. Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Parisien, βρέθηκε ένα κράνος μοτοσικλέτας, ένα γάντι και τα κλειδιά ενός φορτηγού με ανυψωτική πλατφόρμα, τα οποία χρησιμοποίησαν οι δράστες για να εισέλθουν στο μπαλκόνι και τα παράθυρα της Αίθουσας Απόλλωνα, ενός από τα πιο εντυπωσιακά και πολύτιμα τμήματα του μουσείου.

Τα στοιχεία της ληστείας οδηγούν σε εξειδικευμένη ομάδα, καθώς η ανυψωτική πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε στην εγκληματική ενέργεια είχε κλαπεί από έναν άντρα που την είχε θέσει προς πώληση στην ιστοσελίδα αγγελιών Leboncoin. Σύμφωνα με τη Le Parisien, ο πωλητής επιτέθηκε βίαια από τους φερόμενους αγοραστές, οι οποίοι, αφού τον εξαπάτησαν, απέσπασαν το εξοπλισμό χωρίς να πληρώσουν το συμφωνηθέν ποσό. Ο ιδιοκτήτης της ανυψωτικής πλατφόρμας αναγνώρισε το όχημά του στις εικόνες που κυκλοφόρησαν από τα μέσα ενημέρωσης, γεγονός που επέτρεψε στις αρχές να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση των υπόπτων.

Περίπου 60 ερευνητές συμμετέχουν στην επιχείρηση, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δράστες να έχουν διασυνδέσεις με οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα ή να έχουν προσληφθεί από ιδιώτες συλλέκτες.

Η ανάκτηση των κλοπιμαίων θεωρείται δύσκολη, καθώς οι δράστες ενδέχεται να έχουν ήδη μεταφέρει τα κοσμήματα εκτός της χώρας ή να τα έχουν διαμελίσει για να τα πουλήσουν ως μεμονωμένα πολύτιμα μέρη. Ωστόσο, η δημοσιότητα της υπόθεσης και η διεθνής συνεργασία ενδέχεται να διευκολύνουν την ανίχνευση και επιστροφή των αντικειμένων.

Η ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου

Στις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Οκτωβρίου 2025, οι δράστες εισήλθαν στο Μουσείο του Λούβρου, εκμεταλλευόμενοι το άνοιγμα του μουσείου. Με την χρήση ανυψωτικού οχήματος και εργαλείων, έσπασαν τις βιτρίνες και απέσπασαν οκτώ πολύτιμα κοσμήματα από τη Γκαλερί ντ’Απολών, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές.

Η ληστεία διήρκεσε μόλις 4 λεπτά και πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ακρίβεια, κάτι που παραπέμπει σε οργανωμένο έγκλημα. Στην καταδίωξη των δραστών συμμετέχουν δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο τα κλοπιμαία να έχουν ήδη μεταφερθεί εκτός της χώρας. Οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι.

Τα μέχρι στιγμής γνωστά στοιχεία για την «κλοπή του αιώνα» στο μουσείο του Λούβρου αποτύπωσε σε γραφική αναπαράσταση η δημόσια γαλλική τηλεόραση.

🔴 En plein jour et en 7 minutes, 4 hommes ont cambriolé la galerie d’Apollon du Louvre, où sont exposés les joyaux de la couronne de France. L’attaque, d’une efficacité impressionnante, a eu lieu dimanche 19 octobre vers 9h30, alors que le musée venait d’ouvrir au public. #JT20H pic.twitter.com/qsev4EP8c4 — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) October 20, 2025

Οι ληστές έφτασαν στο σημείο γύρω στις 9 το πρωί με τα σκούτερ τους και το όχημα με το αναβατόριο, φορώντας στολές συνεργείου. Καθώς τα κτίρια του Λούβρου είναι κτισμένα τον 12ο και τον 14ο αιώνα, το να γίνονται εργασίες συντήρησης είναι κάτι που δεν προκαλεί εντύπωση σε κανέναν, συνεπώς η παρουσία τους στο μπαλκόνι δε φαίνεται να απασχόλησε κανέναν. Αφού ανέβηκαν λοιπόν, χρησιμοποίησαν ένα ισχυρό αλυσοπρίονο για να διαρρήξουν το τζάμι, εργαλείο το οποίο παράτησαν μέσα στο όχημα με το αναβατόριο. Οι ληστές κατάφεραν να μπουν στην γκαλερί «Απόλλων» του μουσείου στις 9:30. Απέσπασαν την πολύτιμη λεία τους και έφυγαν με τα σκούτερ.

Σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια του μουσείου

Η ληστεία αναδεικνύει σοβαρές αδυναμίες στα συστήματα ασφαλείας του Μουσείου του Λούβρου. Σύμφωνα με έκθεση του Γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα συστήματα παρακολούθησης και προστασίας ήταν ξεπερασμένα και αναποτελεσματικά. Παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις για αναβάθμιση της ασφάλειας, οι αναγκαίες βελτιώσεις καθυστερούσαν λόγω υποεπένδυσης και διοικητικών ελλείψεων.

Οι πολιτικές αντιδράσεις στη Γαλλία είναι έντονες, με πολλούς να ζητούν άμεσες βελτιώσεις και αυστηρότερους ελέγχους σε όλα τα μεγάλα μουσεία της χώρας. Ο Υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί χαρακτήρισε τη ληστεία επαγγελματική ενέργεια και υποσχέθηκε να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας.

Πολιτικές αντιδράσεις και πιέσεις στην κυβέρνηση

Η ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου έχει προκαλέσει σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις στη Γαλλία. Ο Πρόεδρος Emmanuel Macron χαρακτήρισε τη ληστεία «επίθεση στην κληρονομιά της Γαλλίας» και δεσμεύτηκε για την ανάκτηση των κλοπιμαίων. Παράλληλα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Gérald Darmanin παραδέχθηκε την αποτυχία της κυβέρνησης να προστατεύσει έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θησαυρούς της χώρας.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τη Γαλλία για χρόνια αδιαφορία στις πολιτιστικές υποδομές και την ασφάλεια. Στο στόχαστρο βρίσκεται η διοίκηση του μουσείου και το κράτος, καθώς οι βελτιώσεις στην ασφάλεια είχαν καθυστερήσει, ενώ το μουσείο παραμένει κλειστό για την αποκατάσταση των ζημιών.

Οι συνέπειες για την πολιτιστική κληρονομιά της Γαλλίας

Η ληστεία στο Λούβρο έχει σοβαρές συνέπειες για την πολιτιστική κληρονομιά της Γαλλίας, καθώς η εικόνα του μουσείου και της χώρας πλήττεται σοβαρά. Οι ελλείψεις στην ασφάλεια έχουν θέσει σε κίνδυνο τον τουρισμό και το κύρος της Γαλλίας ως προορισμού πολιτιστικού τουρισμού.

Η κυβέρνηση και οι υπεύθυνοι του μουσείου καλούνται να δράσουν άμεσα για την αποκατάσταση της ασφάλειας και την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

