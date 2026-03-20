Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

“Γεμάτη” από ειδήσεις και δράσεις είναι και αυτή η εβδομάδα για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Συγκεκριμένα:

Προσεχείς εκδηλώσεις και δράσεις

Τελετή Αναγόρευσης του Καθηγητή Θεμιστοκλή Προδρομάκη σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών | 02.04.2026, 11:00 π.μ.

Ο Καθηγητής, Θεμιστοκλής Προδρομάκης Κάτοχος της Βασιλικής Έδρας Μηχανικής (Regius Chair of Engineering), University of Edinburgh θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος και Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής Κωνσταντίνος Ν. Ψυχαλίνος, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Φυσικής επίσης από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Η περιένδυση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Καθηγητή Θεμιστοκλή Προδρομάκη με τίτλο: «Η Βιωσιμότητα ως Μοχλός Καινοτομίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τους Ημιαγωγούς».

Αναλυτικές πληροφορίες για την Τελετή, την πρόσκληση καθώς και τον διαδικτυακό σύνδεσμο μέσω του οποίου είναι εφικτή η παρακολούθηση της εκδήλωσης, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/2-4-2026-teleti-anagorefsis-tou-kathigiti-themistokli-prodromaki-se-epitimo-didaktora-tou-tmimatos-fysikis/

Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών τίτλων σπουδών περιόδου Μαρτίου – Απριλίου 2026 | Οδηγίες – Χρήσιμες Πληροφορίες

Οι τελετές ορκωμοσίας των Προπτυχιακών Αποφοίτων θα διεξαχθούν ως κάτωθι:

23/3,24/3, 30/3, 31/3, 1/4/, 2/4, 3/4, 6/4, 7/4, 16/4

Οι τελετές ορκωμοσίας και των Προπτυχιακών Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών θα μεταδοθούν διαδικτυακά. Οι σύνδεσμοι για τη ζωντανή αναμετάδοση, για τη διευκόλυνση των συνοδών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν εξ ’αποστάσεως τις Τελετές, είναι ανά ημέρα και αφορούν τις Τελετές που πραγματοποιούνται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι διαδικτυακοί σύνδεσμοι για τις ημερομηνίες 23 και 24 Μαρτίου 2026 είναι οι ακόλουθοι:

23/3: https://youtube.com/live/36eAjKt-3EA?feature=share

24/3: https://youtube.com/live/pQciwmwUrOU?feature=share

Αναλυτικές χρήσιμες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των Τελετών καθώς και το συγκεντρωτικό πρόγραμμα μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/programma-teleton-orkomosias-proptychiakon-metaptychiakon-kai-didaktorikon-titlon-spoudon-periodou-martiou-apriliou-2026-odigies-chrisimes-plirofories/

Η Λιλιπούπολη στον UPFM από το Δημοτικό Σχολείο Λάππα |21.03.2026, 10:00

Παραμύθια χωρίς σύνορα – Θέατρο στον UPFM το Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών, από την Ε’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Λάππα – Σάββατο 21 Μαρτίου στις 10:00.

Μπορείτε να συντονιστείτε στους 103,7 μεγάκυκλους των ερτζιανών για την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας αλλά και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του UPFm https://upfm.upatras.gr/

ΜΕΤ: Εγκαίνια Περιοδικής Έκθεσης "Πλαστικά στη θάλασσα; Η λύση στη Γη!" |21.03.2026, 18:30

Πληροφορίες για τα εγκαίνια: Πλαστικά στη θάλασσα; Η λύση στη ΓΗ!

Πληροφορίες για την Περιοδική έκθεση: Πλαστικά στη θάλασσα; Οι λύσεις στη Γη!

Παρουσίαση του βιβλίου “Παιδί μου έχεις Ταλέντο-Ένα εγχειρίδιο καλλιέργειας για γονείς” των Βασίλη Μανουσάκη και Σοφία Πρωτόπαπα από τις εκδόσεις Δίσιγμα, 2025 |27.03.2026, 19:30

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 στις 19:30 μ.μ. στο βιβλιοπωλείο Discover, Πεζόδρομος Βούρβαχη 3, Μεταξύ Κορίνθου & Μαιζώνος, Πλ. Βασιλέως Γεωργίου Α, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου «Παιδί μου έχεις Ταλέντο – Ένα εγχειρίδιο καλλιέργειας για γονείς» (Εκδόσεις Δίσιγμα, 2025) των Βασίλη Μανουσάκη και Σοφία Πρωτόπαπα.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής κ. Ελένη Αλμπάνη, ο Καθηγητής του ΤΕΕΑΠΗ και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Βασίλης Κόμης, το μέλος ΕΔΙΠ του ΤΕΕΑΠΗ Δρ Ανδρεάννα Κουφού και οι συγγραφείς.

Το παρόν βιβλίο είναι ένα εγχειρίδιο για τους γονείς παιδιών και εφήβων. Έχει ως στόχο να βοηθήσει τους γονείς να αναπτύξει χρήσιμες δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να εντοπίζουν τα δυνατά σημεία που έχει το παιδί και να το ενισχύουν ώστε να κατανοεί και να τα καλλιεργεί, για να έχει όσο γίνεται καλύτερες επιδόσεις και να αισθάνεται ενέργεια σε διαφορετικούς τομείς της ζωής του. Με αυτόν τον τρόπο, οι γονείς θα συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξή του, αλλά και στη συμμετοχή του στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Όλα τα παιδιά έχουν δυνατά σημεία που μπορούν να αξιοποιήσουν για να είναι ευτυχισμένα.

Ημερίδα Ιστοριογραφίας από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών | 27.03.2026 , 10:00-14:30

Οι Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνουν ημερίδα με θέμα:

«Τα παρελθόντα, ο παροντισμός και η σύγχρονη ιστορική εμπειρία του χρόνου και του χώρου».

-Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026

-Ώρα: 10:00 – 14:30

-Χώρος: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Πάρκο Ειρήνης

Τα νέα της εβδομάδας που ολοκληρώνεται

Πραγματοποίηση της Τελετής αποκαλυπτηρίων της εικαστικής κατασκευής «Ελευθερία»

Με επιτυχία έλαβε χώρα η Τελετή αποκαλυπτηρίων της εικαστικής κατασκευής «Ελευθερία» στο πλαίσιο του Εορτασμoύ των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου στις Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι. Τα αποκαλυπτήρια της εικαστικής κατασκευής πραγματοποίησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χρήστος Μπούρας, παρουσία του δημιουργού της εικαστικής κατασκευής, κ. Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου – Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών και Ζωγράφου. Στην Τελετή παρευρέθηκαν Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πατρών, μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, η Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και Πρόεδροι των Τμημάτων, ο Εκτελεστικός Διευθυντής, λοιπά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Επίσης, τίμησαν την Τελετή με την παρουσία τους αρχές και φορείς της Ιεράς πόλης του Μεσολογγίου, μεταξύ αυτών ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος της πόλης, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και λοιπών φορέων και Επιμελητηρίων της πόλης.

Καινοτόμος Συνεργασία για την Ενυδρειοπονία: Το Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών και η Ομάδα «Climaponics» στο 6ο Οικολογικό-Αειφόρο Γυμνάσιο Βόλου

«Η Ενυδρειοπονία δεν είναι απλώς μια καλλιέργεια είναι ένα μάθημα ζωής για τον σεβασμό στον πλανήτη μας»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από 11 έως 13 Μαρτίου 2026 η επίσκεψη της ομάδας «Climaponics» του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών στο 6ο Οικολογικό-Αειφόρο Γυμνάσιο Βόλου, στο πλαίσιο μιας εξαιρετικής συνεργασίας που αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για ένα βιώσιμο μέλλον. Η ομάδα cimaponics αποτελείται από τους Νικόλαο Βλάχο Επίκουρο Καθηγητή, την κ Ευσταθία Πατσέα υποψήφια Διδάκτωρ, τον κ. Μητσόπουλο Ιωάννη υποψήφιο διδάκτωρ και τους προπτυχιακούς φοιτητές κ Κωνσταντίνο Νικόλαο Χατζηλιάδη και Αργύρη Ανδρώνη.

Η συνεργασία ξεκίνησε με πρόσκληση του 6ου Γυμνασίου Βόλου, την οποία η ομάδα «Climaponics» του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών αποδέχθηκε με ενθουσιασμό, μεταβαίνοντας στο Βόλο για τριήμερες δράσεις και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα μέλη της ομάδας climaponics κατασκεύασαν ενυδρειοπονικό σύστημα εντός του σχολείου και ενημέρωσαν τους μαθητές για την Ενυδρειοπονία (Aquaponics) ως ένα καινοτόμο σύστημα Κυκλικής Οικονομίας, καθώς και για τις σύγχρονες μεθόδους αξιοποίησης των υδάτινων πόρων.

Η Ενυδρειοπονία είναι ένα βιώσιμο, κλειστό κύκλωμα καλλιέργειας που συνδυάζει την ιχθυοκαλλιέργεια με την υδροπονία. Τα απόβλητα των ψαριών μετατρέπονται από βακτήρια σε φυσικά θρεπτικά συστατικά (φυσικό λίπασμα) για τα φυτά. Τα φυτά, με τη σειρά τους, αξιοποιούν από το νερό τα θρεπτικά συστατικά, το οποίο επιστρέφει καθαρό στα ψάρια μέσω ειδικού μηχανισμού. Το αποτέλεσμα: εξοικονόμηση έως 90% νερού σε σχέση με τη συμβατική γεωργία, χωρίς χημικά λιπάσματα και με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η δράση αυτή ξεκίνησε στο σχολείο τον Οκτώβριο 2025 και αποτελεί συνέχεια των δράσεων Κυκλικής Οικονομίας που υλοποιούνται στο 6ο Γυμνάσιο Βόλου.

Ενθουσιασμός από τους μαθητές

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου ανταποκρίθηκαν με εξαιρετικό ενθουσιασμό, ενδιαφέρον και δέος για την ενυδρειοπονία καθώς και τις δυνατότητες αυτής της μελλοντικής βιώσιμης καλλιέργειας. Η συνεργασία αυτή έθεσε τον θεμέλιο λίθο για μια διαρκή και γόνιμη συνεργασία μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και της σχολικής κοινότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα «Climaponics» του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ήδη δεχθεί και άλλες προσκλήσεις από σχολεία σε όλη την Ελλάδα για δράσεις και συνεργασίες στην Ενυδρειοπονία και την Κυκλική Οικονομία, γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη απήχηση του έργου τους.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται:

-Στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών

-Στη Διευθύντρια του σχολείου κα. Χατζηκυριάκου Νίκη

-Στην Υποδιευθύντρια κα. Σταθάκη Φωτεινή και τον κ. Ξάφη Κων/νο.

-Στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, και ιδιαίτερα στην Πρόεδρο κα. Τραγάρη Μάχη και την κα. Συραγώ Αξελού Καραμήτρου, οι οποίες υποστήριξαν τη δράση δίνοντας δύναμη και αγάπη στο εγχείρημα.

-Σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν με ζήλο στη δράση.

Περισσότερες πληροφορίες από τη δράση: https://youtu.be/Y1NMa3RUgSk

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους υπευθύνους της δράσης

-Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών : https://asfa.upatras.gr/

-6ο Οικολογικό-Αειφόρο Γυμνάσιο Βόλου: https://6gym-volou.mag.sch.gr/wpsite/

Χρήσιμες πληροφορίες και ανακοινώσεις

«Μοιράζομαι – Συνδέομαι- Αναπτύσσομαι: Μια βιωματική ομάδα για τη σχέση με τον εαυτό και τους άλλους»

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα ομαδικής συμβουλευτικής, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/moirazomai-syndeomai-anaptyssomai-mia-viomatiki-omada-gia-ti-schesi-me-ton-eafto-kai-tous-allous/

«Ψηφιακή τεχνολογία-Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης και ακαδημαϊκή επίδοση»

Αναλυτικές πληροφορίες για το βιωματικό εργαστήρι, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/psifiaki-technologia-mesa-koinonikis-diktyosis-kai-akadimaiki-epidosi/

Νέος χώρος εκδηλώσεων που αφορούν το ‘βιβλίο’ των Εκδόσεων Πανεπιστημίου Πατρών

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΠΠ (ΕΑΔΠΠΠ) και οι Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών διαμόρφωσαν έναν χώρο παρουσίασης και προβολής βιβλίων στο Πάρκο Ειρήνης (πρώην κατάστημα Τράπεζας Πειραιώς), ο οποίος είναι στο εξής διαθέσιμος στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα για εκδηλώσεις που αφορούν το βιβλίο.

Η έναρξη της λειτουργίας του χώρου γίνεται στις 27 Μαρτίου με την Ημερίδα για την Ιστοριογραφία: «Τα παρελθόντα, ο παροντισμός και η σύγχρονη ιστορική εμπειρία του χρόνου και του χώρου» (10.00-14.30), η οποία πραγματοποιείται με αφορμή την ελληνική έκδοση του έργου του Chris Lorenz, Οι δυναμικές των παρελθόντων. Η σύγχρονη ιστορική εμπειρία του χρόνου και του χώρου (ΕΠΠ, 2026)

Όποιο μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τον χώρο για παρουσίαση βιβλίου ή αντίστοιχη εκδήλωση θα πρέπει να απευθυνθεί στη Γραμματεία της ΕΑΔΠΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (unico@upatras.gr)

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μέγιστη χωρητικότητα του χώρου είναι 40 άτομα ενώ υπάρχει δυνατότητα χρήσης οπτικοακουστικού εξοπλισμού.

Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός δημιουργίας αφίσας για την Ποδηλατική Βόλτα 2026 του Πανεπιστημίου Πατρών-Δημιουργήστε την αφίσα της Ποδηλατικής Βόλτας

Την προκήρυξη του 6ου διαγωνισμού δημιουργίας αφίσας ποδηλατικής βόλτας 2026 του Πανεπιστημίου Πατρών, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: προκήρυξη

Για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης – 21.03.2026

“Εἰς σέ προστρέχω Τέχνη τῆς Ποιήσεως,

πού κάπως ξέρεις ἀπό φάρμακα·

νάρκης του άλγους δοκιμές, εν Φαντασία και Λόγω”.

Κ. Π. Καβάφης

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

