Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Σημαντικά και νέα και ενδιαφέρουσες δράσεις περιλαμβάνει το δελτίο του Πανεπιστημίου Πατρών και αυτή την εβδομάδα. Συγκεκριμένα:

Συνεχίζονται οι ακαδημαϊκές διακρίσεις του Πανεπιστημίου Πατρών και στην κατάταξη QS World University Rankings by Subject 2026

Μία ακόμη σπουδαία διεθνή διάκριση καταγράφει το Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των υψηλού κύρους QS World University Rankings by Subject 2026. Η ανακοίνωση των θεματικών κατατάξεων του οίκου αξιολόγησης QS επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση του Ιδρύματος στην ακαδημαϊκή αριστεία και την ενισχυμένη διεθνή του απήχηση, με εντυπωσιακή άνοδο σε κομβικούς επιστημονικούς τομείς.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/synechizontai-oi-akadimaikes-diakriseis-tou-panepistimiou-patron-kai-stin-katataxi-qs-world-university-rankings-by-subject-2026/

Προσεχείς εκδηλώσεις και δράσεις

Τελετή Αναγόρευσης του Καθηγητή Θεμιστοκλή Προδρομάκη σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών | 02.04.2026, 11:00

Ο Καθηγητής, Θεμιστοκλής Προδρομάκης Κάτοχος της Βασιλικής Έδρας Μηχανικής (Regius Chair of Engineering), University of Edinburgh θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος και Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής Κωνσταντίνος Ν. Ψυχαλίνος, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Φυσικής επίσης από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Η περιένδυση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Καθηγητή Θεμιστοκλή Προδρομάκη με τίτλο: «Η Βιωσιμότητα ως Μοχλός Καινοτομίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τους Ημιαγωγούς».

Αναλυτικές πληροφορίες για την Τελετή, την πρόσκληση καθώς και τον διαδικτυακό σύνδεσμο μέσω του οποίου είναι εφικτή η παρακολούθηση της εκδήλωσης, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/2-4-2026-teleti-anagorefsis-tou-kathigiti-themistokli-prodromaki-se-epitimo-didaktora-tou-tmimatos-fysikis/

Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών τίτλων σπουδών περιόδου Μαρτίου – Απριλίου 2026 | Οδηγίες – Χρήσιμες Πληροφορίες

Οι τελετές ορκωμοσίας των Προπτυχιακών Αποφοίτων θα διεξαχθούν ως κάτωθι:

23/3,24/3, 30/3, 31/3, 1/4/, 2/4, 3/4, 6/4, 7/4, 16/4

Οι τελετές ορκωμοσίας και των Προπτυχιακών Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών θα μεταδοθούν διαδικτυακά. Οι σύνδεσμοι για τη ζωντανή αναμετάδοση, για τη διευκόλυνση των συνοδών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν εξ ’αποστάσεως τις Τελετές, είναι ανά ημέρα και αφορούν τις Τελετές που πραγματοποιούνται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι διαδικτυακοί σύνδεσμοι για τις ημερομηνίες 30/03, 31/03, 1/04, 3/04, 6/04 και 7/04 είναι οι ακόλουθοι:

30/3: https://youtube.com/live/jEVMedwZ99A?feature=share

31/3: https://youtube.com/live/g2YMc97K_Xw?feature=share

1/4: https://youtube.com/live/vl6ljFd5His?feature=share

3/4: https://youtube.com/live/TB09XIF-iJg?feature=share

6/4: https://youtube.com/live/SNPY8TW0Rqs?feature=share

7/4: https://youtube.com/live/0-xHTxSZhG4?feature=share

Αναλυτικές χρήσιμες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των Τελετών καθώς και το συγκεντρωτικό πρόγραμμα μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/programma-teleton-orkomosias-proptychiakon-metaptychiakon-kai-didaktorikon-titlon-spoudon-periodou-martiou-apriliou-2026-odigies-chrisimes-plirofories/

Προσαρμογή Δεδομένων Ηλιακής Ακτινοβολίας με Τεχνικές Προσαρμογής Τοποθεσίας | 27.03.2026 , 10:00-13:00

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/prosarmogi-dedomenon-iliakis-aktinovolias-me-technikes-prosarmogis-topothesias-27-03-2026/

Βραδιές Μουσείου: Συνομιλώντας με τα «Ζώα» | 27.03.2026 , 17:00

Το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών σας προσκαλεί στις: Βραδιές Μουσείου: Συνομιλώντας με τα «Ζώα». Μια σειρά συζητήσεων για τα ζώα, τη φύση και τον άνθρωπο, που θα γίνουν από το Νοέμβριο του 2025 έως το Μάιο του 2026.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/vradies-mouseiou-synomilontas-me-ta-zoa-27-03-2026/

Οι Όρνιθες του Αριστοφάνη στον UPFm Ρ/Σ του Πανεπιστημίου Πατρών από το 29ο Δ.Σ. Πατρών |28.03.2026, 10:00

Μπορείτε να συντονιστείτε στους 103,7 μεγάκυκλους των ερτζιανών για την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας αλλά και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του UPFm https://upfm.upatras.gr/ .

Μείνετε συντονισμένοι!

Τρίτο και τελευταίο τριήμερο για το «ΜΙΑ (?) ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΝΗ» από την Θεατρική Ομάδα Εργαζομένων Πανεπιστημίου (Θ.Ο.Ε.Π.Π.)

Η παραγωγή της Θ.Ο.Ε.Π.Π. «ΜΙΑ (?) ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΝΗ» σε μια σπουδή επί σκηνής του κειμένου της Φράνκα Ράμε, κλείνοντας με επιτυχία την 2η Sold out εβδομάδα παραστάσεων, με την αθρόα προσέλευση του κοινού, να αφήνει ένα θετικό αποτύπωμα και για την σκηνοθέτιδα της παράστασης Αναστασία Ντρίζη αλλά και για ολόκληρη την ομάδα, που φαίνεται ότι κατάφερε να κερδίσει το στοίχημα της αναμέτρησης καταρχήν με τον εαυτό της και κατ’ δεύτερον με τους θεατές που ανταποκρίθηκαν θερμά στο κάλεσμα, με ένα έργο απαιτητικό, σκληρό και συνάμα βαθιά συγκινητικό.

Έτσι η παράσταση θα ολοκληρώσει τον κύκλο της με το τρίτο και τελευταίο τριήμερο στις 27, 28 & 29 Μαρτίου 2026 πάντα στον ιδιαίτερο χώρο του θεάτρου «Λιθογραφείον» (Μαίζωνος 172Β).

Τηλ κρατήσεων: 6978 254 591

Ώρες Παραστάσεων: Παρασκευή και Σάββατο 21.15 Κυριακή 20.00

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/i-nea-paragogi-tis-th-o-e-p-p-me-titlo-mia-gynaika-moni-apo-paraskevi-6-martiou-kai-gia-periorismeno-arithmo-parastaseon/

Σεμινάριο: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην πράξη: Εκπαίδευση, Έρευνα και Εργασία» | 31.03.2026, 14:00 – 17:00

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Επιχειρηματικότητας της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην πράξη: Εκπαίδευση, Έρευνα και Εργασία», την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, στην Αίθουσα ΒΥΠ1 – Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών και ώρα 14.00 – 17.00.

Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Υπηρεσίες Υποστήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6018184 στη Δράση του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει ως στόχο την κατανόηση των εννοιών, των προκλήσεων καθώς και την εφαρμογή των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της εργασίας, συνδυάζοντας τη θεωρητική βάση με την αξιοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν πώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συνδράμουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην υποστήριξη της ερευνητικής προσπάθειας μέσω της παρουσίασης καλών πρακτικών. Επίσης θα γίνει παρουσίαση πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τη στρατηγική και την οργανωτική δομή των εταιρειών και πώς αυτή εντάσσεται στις επιχειρησιακές λειτουργίες τους, διευκολύνοντας και αυτοματοποιώντας σύνθετες εργασιακές διαδικασίες.

Ομιλητές:

– Ευαγγελία Ζαχαράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

– Κωνσταντίνος Λαβίδας, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ

– Χριστίνα Παπαχρήστου, Supervising Associate Talent Team, Ernst & Young

– Ελένη Κουτελίδα, Talent Team, Ernst & Young

– Αντώνης Αρβανιτάκης, Director Technology Consulting, Ernst & Young

Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή, ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

https://career.upatras.gr/register/workshop_ai_in_action

Υπεύθυνος Έργου: Παρασκευάς Γεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής,

Ε-mail: p.georgiou@upatras.gr

Υποέργο 2: «Γραφείο Διασύνδεσης και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Πατρών» – Πράξη «Υπηρεσίες Υποστήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6018184 στη Δράση του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

ΓΕΩΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ: Προσκεκλημένη Ομιλία της Dr. Petra Tuslova, Επίκουρης καθηγήτριας Αρχαιολογίας, του Πανεπιστημίου Καρόλου της Πράγας |01.04.2026, 13:00

Στο πλαίσιο του θεσμού των “ΓΕΩΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ” και του προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ , η Ερευνητική Ομάδα ΚΕΡΑΜΟΣ του Τμήματος Γεωλογίας

σε συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας έχουν την τιμή να φιλοξενήσουν την Dr. Petra Tuslova, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαιολογίας, του Πανεπιστημίου Καρόλου της Πράγας, Τσεχία, η οποία θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα:

” Different Approaches to the Study of the Rural Landscape of Roman Thrace. A Case Study of the Yambol District “.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/geosynantiseis-proskeklimeni-omilia-tis-dr-petra-tuslova-epikouris-kathigitrias-archaiologias-tou-panepistimiou-karolou-tis-pragas-01-04-met/

Διοργάνωση δράσης αιμοδοσίας από τη φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών «Φλέβα Ζωής» σε συνεργασία με τη φοιτητική ομάδα iGEM Patras 2026 | 02.04.2026 , 10:00-13:00

Μετά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, μιας ημέρας με έντονο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, η καθημερινότητα επανέρχεται στους γνώριμους ρυθμούς της, διατηρώντας όμως το αίσθημα συλλογικότητας και μνήμης που τη συνοδεύει. Παράλληλα, η πορεία προς το Πάσχα ενισχύει το κλίμα κατάνυξης και προσμονής, αναδεικνύοντας αξίες όπως η προσφορά, η αλληλεγγύη και η φροντίδα προς τον συνάνθρωπο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εθελοντική αιμοδοσία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ανάγκες για αίμα παραμένουν διαρκείς και συχνά αυξάνονται ενόψει των εορτών. Η ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος συνιστά μια ουσιαστική πράξη κοινωνικής ευθύνης, συμβάλλοντας έμπρακτα στη στήριξη συνανθρώπων που το έχουν ανάγκη και ενδυναμώνοντας το πνεύμα προσφοράς που χαρακτηρίζει την περίοδο.

Έτσι , έχετε την επιλογή, μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών και της εθελοντικής ομάδας ¨Φλέβα Ζωής¨, σε συνεργασία με τη φοιτητική ομάδα iGEM Patras 2026, την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 και ώρα 10:00-13:00 στον χώρο του Αμφιθεάτρου της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου να γίνετε εθελοντές αιμοδότες και να βοηθήσετε τον συνάνθρωπό σας με μοναδικό κόστος λίγα λεπτά από τον χρόνο σας.

Η iGEM Patras 2026 είναι η φοιτητική ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία συμμετέχει στον διεθνή διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM, ενώ έχει ήδη διακριθεί σε αυτόν τις χρονιές 2022, 2024 και 2025.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες για την ομάδα μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: flevazois@gmail.com

Η δράση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

13ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας | 15-17.05.2026

Το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας (ΕΕΒΚΦ) θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από 15 έως 17 Μαΐου 2026.

Το Συνέδριο αποτελεί ένα σημαντικό σημείο συνάντησης για την παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στον τομέα του φαρμάκου, φέρνοντας κοντά επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας από όλη την Ελλάδα.

Ο σύνδεσμος που πηγαίνει απευθείας στην πλατφόρμα εγγραφής και υποβολής περίληψης για το συνέδριο είναι www.pharmacology2026.gr . Μπορείτε να επίσης μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΒΚΦ, 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο 2026 – Ελληνική Εταιρεία Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας

Η ιστοσελίδα του συνεδρίου θα επικαιροποιείται τακτικά τις επόμενες ημέρες με ομιλητές και πρόγραμμα.

Τα abstracts του συνεδρίου θα δημοσιευτούν σε special issue του περιοδικού Frontiers in Pharmacology.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, εκτός αυτών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, είμαστε στη διάθεσή σας, στο info@hsbcp.gr .

Τα νέα της εβδομάδας που ολοκληρώνεται

Εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου Πατρών στις επετειακές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εκπροσώπησε στις επετειακές εκδηλώσεις του Εορτασμού της 25ης Μαρτίου, η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, η κ. Ελένη Αλμπάνη. Επίσης, στην παρέλαση συμμετείχε το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Πατρών με μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Δελτίο τύπου για το 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετείχε πολύ ενεργά στο εξαιρετικά επιτυχημένο 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας από 13 έως 15 Μαρτίου 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην Αθήνα.

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου ήταν η Σοφία Λαμπροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με ειδικότητα τη Φυσικοθεραπεία, συμμετείχαν στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, ενώ προέδρευσαν σε Στρογγυλές Τράπεζες, συντόνισαν συνεδρίες με Κεντρικούς Προσκεκλημένους Ομιλητές, και ήταν σημαντικοί συντελεστές στην πρόσκληση παγκοσμίως διακεκριμένων επιστημόνων.

Το Τμήμα συμμετείχε επίσης με ομιλίες από καταξιωμένους καθηγητές, και εκπαιδευτικούς συνεργάτες, με σύγχρονα και επίκαιρα θέματα του κλάδου της Φυσικοθεραπείας προσφέροντας υψηλού επιστημονικού επιπέδου εισηγήσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου.

Ταυτόχρονα, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, συμμετείχαν ενεργά με ομιλίες, ελεύθερες ανακοινώσεις και e-posters, παρουσιάζοντας τις επιστημονικές τους εργασίες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η μυοσκελετική φυσικοθεραπεία, η αθλητική φυσικοθεραπεία, η νευρολογική αποκατάσταση, η φυσικοθεραπεία στην υγεία των γυναικών, η παιδιατρική και γηριατρική φυσικοθεραπεία. Με επιστημονική συνέπεια, ενθουσιασμό και φρέσκια ματιά, ανέπτυξαν και παρουσίασαν τη δουλειά τους. Η συμμετοχή τους αποτελεί έμπνευση και αισιοδοξία για το μέλλον της φυσικοθεραπείας.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας επιθυμεί να εκφράσει τα θερμά του συγχαρητήρια σε όλες και όλους!

Συμμετοχή του ερευνητικού προγράμματος HORIZON/NEB HERITACT στην Patras IQ 2026

Χρήσιμες πληροφορίες και ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα ‘Marine Pollution and Coastal Health’

Το Université Le Havre Normandie και το University of the Baleraric Islands, στο πλαίσιο της συμμαχίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EUNICOAST, και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, προσκαλεί φοιτητές/φοιτήτριες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο Εντατικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: Marine Pollution and Coastal Health (https://eunicoast.eu/events/international-course-marine-pollution-and-coastal-health)

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-to-programma-marine-pollution-and-coastal-health/

Τα Νέα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Πατρών

-Προκήρυξη 2ου εαρινού τουρνουά αντισφαίρισης 2026 Πανεπιστημίου Πατρών

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε: εδώ

– Την προπόνηση Κολύμβησης Φοιτητών/τριών παρακολούθησαν μαθητές/τριες από σχολείο της Πάτρας – Ανάδειξη της αξίας της Κολύμβησης και του Πανεπιστημιακού Αθλητισμού

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε: εδώ

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Περισσότερα: https://confer.upatras.gr/ – https://confer.upatras.gr/events/

