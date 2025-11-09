Τα «πολυβόλα» από τη Λιβαδειά: 5άρα στον Πανσερραϊκό η καλύτερη επίθεση της SuperLeague

Ακόμα μία εντυπωσιακή εμφάνιση και νέα μεγάλη νίκη για τον Λεβαδειακό. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου συνέτριψε εντός έδρας τον Πανσερραϊκό με 5-2 για τη 10η αγωνιστική της Super League και εδραιώθηκε στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Τρένο δίχως φρένο είναι ο Λεβαδειακός, ο οποίος έδωσε συνέχεια στην τρομερή πορεία του στη φετινή Super League. Οι Βοιωτοί πανηγύρισαν την τρίτη σερί νίκη τους σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, έφτασαν τους 18 βαθμούς και διατηρήθηκαν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου άνοιξε το σκορ με τον Όζμπολτ στο 9′, ωστόσο ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε στο 13′ με τον Νάνελι.

O Παλάσιος έδωσε εκ νέου προβάδισμα (2-1) στον Λεβαδειακό πριν το ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι έστησαν… πάρτι.

Ο Όζμπολτ έκανε το 3-1 στο 54′, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Βέρμπιτς έκανε το 4-1.

Ο Παλάσιος είχε δοκάρι στο 65′, όμως ο Λεβαδειακός βρήκε τελικά το πέμπτο γκολ στο 72′ με πέναλτι του Πεντρόσο. Το μόνο που πέτυχαν τα λιοντάρια ήταν να μειώσουν στο 88′ με κεφαλιά του Μάρας.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή (76΄ Γκούμας), Τσόκαϊ, Παλάσιος, Βέρμπιτς, Μπάλτσι (46΄ Συμελίδης), Όζμπολτ (63΄ Πεντρόζο).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Αλέξανδρος Βεργώνης): Τιναλίνι, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά (81΄ Γκιγιομιέ), Λιάσος (63΄ Δοϊρανλής), Νανέλι (70΄ Ουαγκέ), Ιβάν (63΄ Μπανζάκι), Μπρουκς (63΄ Καρέλης), Μάρας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



