Τα πρόσωπα της τραγωδίας της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», νέο ΒΙΝΤΕΟ της φονικής έκρηξης

Πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μέσα στις φλεγόμενες εγκεταστάσεις της παλαιάς πτέρυγας του εργοστασίου «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», στα Τρίκλα, όπου εργάζονταν ενυχτερινή βάρδια.

Το πρώτο θύμα που έχει αναγνωριστεί είναι η 42χρονη Β.Σ. από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών και ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, καθώς στο παρελθόν διατηρούσε κομμωτήριο πριν εργαστεί στη βιομηχανία.

Στα θύματα συγκαταλέγονται επίσης η 45χρονη Ε.Κ από το χωριό Γλίνος, παντρεμένη, καθώς και η Σ.Μ από την Καρδίτσα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι τρεις γυναίκες ήταν μητέρες μικρών παιδιών.

Ανάμεσα στις πέντε νεκρές βρίσκεται και μία 56χρονη μητέρα τριών παιδιών, τα οποία σπουδάζουν. Οι σοροί που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, όπου οι συγγενείς καλούνται να δώσουν δείγμα DNA για την επίσημη ταυτοποίησή τους.

Οι μαρτυρίες του γιου και των συγγενών

Συγκλονιστικές είναι οι καταγγελίες συγγενών θυμάτων για τον τρόπο ενημέρωσης από τις Αρχές και την επιχείρηση. Ξάδερφος της 56χρονης εργάτριας περιγράφει στο newsit.gr τις δραματικές ώρες αναμονής: «Από κανέναν δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Τίποτα, ούτε για ταυτοποίηση. Οι γονείς της έδωσαν DNA, όπως δώσανε… αλλά επίσημα τίποτα. Ούτε από το εργοστάσιο, ό,τι μάθαμε το μάθαμε από τα site. Ούτε στο νοσοκομείο μας είπαν κάτι, ούτε καν όταν μας ζήτησαν να πάμε στο χώρο του εργοστασίου».

Και προσθέτει με οργή: «Δεν έγινε καμία ενημέρωση. Υποτίθεται ότι υπήρχαν ψυχολόγοι, μια κυρία κι ένας κύριος, αλλά στην ουσία δεν έκαναν τίποτα. Ήμασταν καμιά εικοσαριά συγγενείς μέσα στο θάλαμο και κανείς δεν μας μίλησε. Μέχρι και στο νοσοκομείο, κανείς. Εμάς μάς τα έλεγαν ανεπίσημα ότι είναι νεκροί. Από πηγαδάκια ακούγαμε ότι είναι νεκροί, ότι ήταν μεγάλη η έκταση της φωτιάς…».

Ο ίδιος μιλά για σοβαρές αστοχίες: «Αστοχίες, μόνο αστοχίες. Δεν γίνεται η αστυνομία να λέει ότι τα παιδιά είναι εκεί, να έχουμε τους γονείς εκεί και να περιμένουν για ταυτοποίηση. Εγώ ήμουν με τους γονείς της όταν έδιναν DNA. Γιατί δεν μας πήγαν κατευθείαν; Να λέμε είμαστε οι γονείς και να μας λένε όχι; Τι ψάχνουν να βρουν;».

Την αγωνία του περιγράφει και ο γιος μίας ακόμη από τις πέντε εργάτριες της Βιολάντα, που βρισκόταν στη βάρδια της Κυριακής: «Ήμουν ξύπνιος όταν άρχισε να διαρρέει η είδηση της έκρηξης. Η βραδινή βάρδια ξεκινάει γύρω στις 11:00. Δεν κοιμόμουν εκείνη την ώρα που έγινε η έκρηξη και πήρα τηλέφωνο για να δω αν ήταν ανάμεσα στους τραυματίες που πήγαν στο νοσοκομείο. Δεν μου ανέφεραν το όνομά της, οπότε αμέσως έβγαλα τα συμπεράσματά μου. Μέχρι να ταυτοποιηθούν οι σοροί, η μητέρα μου θα θεωρείται αγνοούμενη».

Βίντεο ντοκουμέντο με την στιγμή της φονικής έκρηξης

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το trikalaopinion, λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, σημειώνεται η έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά. Λόγω της ισχυρής έκρηξης ο ουρανός απο νύχτα γίνεται μέρα για λίγα δευτερόλεπτα.

