Τα πρώτα λόγια της Δήμητρας Ματσούκα μετά τη σύλληψή της – Τι εξηγεί για πινακίδες, δίπλωμα, ταχύτητα και αλκοόλ

Η Δήμητρα Ματσούκα μίλησε για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή της σε τροχονομικό έλεγχο στη Βουλιαγμένη, όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οδηγούσε χωρίς πινακίδες, χωρίς δίπλωμα, με υπερβολική ταχύτητα και υπό την επήρεια αλκοόλ. Όπως ανέφερε ο Πάνος Κατσαρίδης στην εκπομπή «Το Πρωινό», η ηθοποιός επικοινώνησε μαζί του μέσω μηνυμάτων για να δώσει τη δική της εκδοχή.

Σύμφωνα με όσα του μετέφερε, οι πινακίδες του αυτοκινήτου της είχαν αφαιρεθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου. Εκείνη την ημέρα, η Ματσούκα γύρισε στο σπίτι της με ταξί, αφήνοντας το αυτοκίνητο παρκαρισμένο στο σημείο της παράβασης. Τις επόμενες δύο ημέρες, Δευτέρα και Τρίτη, είχε ρεπό από το θέατρο και το όχημα παρέμεινε εκεί. Το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου, μετά την παράσταση, πήρε το αυτοκίνητό της για να το μεταφέρει στο σπίτι της.





Αναφορικά με το δίπλωμα οδήγησης, η ηθοποιός υποστήριξε ότι δεν της είχε «αφαιρεθεί», αλλά είχε «κρατηθεί» λόγω παράβασης στάθμευσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου, χωρίς η ίδια να έχει προλάβει να το παραλάβει. Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε στον αέρα ότι το σημείο αυτό παραμένει «ασαφές», καθώς το ρεπορτάζ αναφέρει πως το δίπλωμά της είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση στις αρχές Οκτωβρίου.

Το περιστατικό της σύλληψης συνέβη λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, όταν ειδικό κλιμάκιο της Τροχαίας εντόπισε το όχημα της ηθοποιού να κινείται στην οδό Αθηνάς με 97 χλμ/ώρα, ενώ το όριο είναι 50. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι:

το αυτοκίνητο δεν έφερε πινακίδες λόγω προηγούμενης παράβασης στο κέντρο της Αθήνας,

το δίπλωμά της δεν ήταν σε ισχύ,

η ίδια ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη 0,38 mg/l.





Η Τροχαία προχώρησε στη σύλληψή της και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και παράβαση του ΚΟΚ. Η ηθοποιός οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

Ο Πάνος Κατσαρίδης πρόσθεσε ότι η Δήμητρα Ματσούκα μίλησε με θετικά λόγια για τους αστυνομικούς, χαρακτηρίζοντάς τους «πολύ ευγενικούς» κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

