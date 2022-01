Κορονοϊός: Τα σχολεία άνοιξαν αλλά 185 εκπαιδευτικοί «πήραν απουσία»

Το κουδούνι χτύπησε αλλά 300 εκπαιδευτικοί και 1.400 μαθητές της Δυτικής Ελλάδας δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν καθώς βρίσκονται δέσμιοι του κορονοϊού. Πανελλαδικά ο αριθμός των μαθητών που ασθενούν ανέρχεται στις 15.547. Η μη έγκαιρη πρόβλεψη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών αποτελεί τον μεγάλο πονοκέφαλο, αυτή τη στιγμή, για τη διοίκηση της εκπαίδευσης.

«Το δύσκολο κομμάτι είναι των εκπαιδευτικών και όχι των μαθητών. Χθες προσπαθήσαμε εκ των ενόντων να καλύψουμε τα πολλά κενά του διδακτικού προσωπικού» μας είπε ο περιφερειακός διευθυντής της Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος.

Ο ίδιος εκτιμά ότι το υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να προχωρήσει σε έκτακτη πρόσληψη εκπαιδευτικών. «Τα κενά είναι πάρα πολλά και για να καλυφθούν θα πρέπει να γίνουν έκτακτες προσλήψεις. Στην παρούσα φάση προσπαθούμε με ότι προσωπικό έχουμε να καλύψουμε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα και με ψυχραιμία μετράμε τις δυνάμεις μας και προχωράμε. Είναι πολύ πιθανόν, αφού εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που έχουμε, κάποια τμήματα να κάνουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση».

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΧΑΪΑΣ

Αναλυτικά, χθες, στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αχαΐα σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο διευθυντής της, Τάσος Σταυρογιαννόπουλος, κατεγράφησαν 435 μαθητές σε σύνολο 23.000 και 115 εκπαιδευτικοί που είναι ασθενείς με κορονοϊό.

«Απ’ ό,τι φαίνεται, σε 308 τμήματα παρουσιάστηκε κάποιος που νοσεί. Δεν είχαμε τμήματα με πληθώρα κρουσμάτων αλλά ο ανώτερος αριθμός των παιδιών που απουσίαζαν ήταν τρεις από την ίδια τάξη» εξηγεί ο κ. Σταυρογιαννόπουλος.

Απαντώντας στο ερώτημά μας πώς καλύφθηκαν τα κενά των εκπαιδευτικών, ο κ. Σταυρογιαννόπουλος σημειώνει: «Σε πρώτη φάση αξιοποιήσαμε ό,τι πλεόνασμα είχαμε σε κάθε σχολείο. Βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων και με εσωτερικές ανακατανομές και με τους συναδέλφους να μην κάνουν κανένα κενό, προσπαθούμε να μην αφήσουμε κανέναν τμήμα ακάλυπτο. Ως έσχατο μέτρο θα αξιοποιήσουμε και την τηλεκπαίδευση».

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΧΑΪΑΣ

Αντίστοιχα, στα γυμνάσια και λύκεια της Αχαΐας. Ο διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ανδρέας Ζέρβας, κατέγραψε 70 κενά εκπαιδευτικών και 500 μαθητικές απουσίες σε σύνολο περίπου 23.000 μαθητών.

«Τα εκπαιδευτικά κενά είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο μας πρόβλημα. Ελπίζω με τη συνδρομή των συναδέλφων στον βαθμό που έχουν περιθώριο και με εσωτερικές ρυθμίσεις σε κάθε σχολική μονάδα να καλυφθούν κάποια κενά. Από κει και πέρα είναι πιθανόν το υπουργείο να προχωρήσει σε έκτακτες προσλήψεις. Βέβαια πρόκειται για μία κατάσταση που πιστεύουμε ότι δεν θα διαρκέσει πολύ με δεδομένο ότι οι συνάδελφοι επιστρέφουν μετά από πενθήμερη καραντίνα» μας είπε ο κ. Ζέρβας.

Εγιναν και φαρμακοποιοί

Οι διευθυντές εκπαίδευσης και οι διευθυντές των σχολικών μονάδων επωμίστηκαν και την επίλυση του προβλήματος που προέκυψε με τις ελλείψεις self test από τα φαρμακεία. Την Κυριακή, οι κύριοι Σταυρογιαννόπουλος και Ζέρβας, είχαν συνεργασία με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους διένειμαν ικανό αριθμό self test ώστε χθες το πρωί να διαθέσουν σε όσους γονείς δεν είχαν προλάβει να τα προμηθευτούν.

«Την Κυριακή διανείμαμε 5.000 self test σε περίπου 100 διευθυντές και προϊσταμένους σχολείων που προσήλθαν στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ετσι καταφέραμε χθες να μην αναφερθούν από τα σχολεία. Στην περιοχή της Αιγιάλειας μοιράστηκαν 600 self test. Η Διεύθυνση παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξη ελέγχου των μαθητών στα σχολεία, προκειμένου να διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι των μαθητών και να υπάρχει επάρκεια προμήθειας self test» μας είπε ο κ. Σταυρογιαννόπουλος.

«Γενικά υπήρξε ετοιμότητα από τις σχολικές μονάδες και τους διευθυντές τους μετά τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας. Ως Διεύθυνση μοιράσαμε την Κυριακή ικανό αριθμό self test στους διευθυντές, οι οποίοι χθες το πρωί ήταν ώρα 7 στα σχολεία ώστε να εξυπηρετήσουν τους γονείς που δεν είχαν προλάβει να τα προμηθευτούν. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίστηκε η απρόσκοπτη προσέλευση όλων των μαθητών στις σχολικές μονάδες. Το ποσοστό των μαθητών που εφοδιάστηκαν self test ήταν μικρό διότι το 88% περίπου του μαθητικού πληθυσμού τα είχε προμηθευτεί από τα φαρμακεία πριν από το Σάββατο».

Υπενθυμίζουμε ότι έως την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου προβλέπεται η διεξαγωγή τριών self test, και από την ερχόμενη εβδομάδα στις 17 Ιανουαρίου τα απαραίτητα self test θα είναι δύο ανά εβδομάδα, έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο, την Τρίτη και την Παρασκευή.

Να σημειωθεί ότι οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκπαιδευτικούς αντίστοιχα.

Οι ανησυχίες των γονέων

«Εν μέσω έξαρσης της πανδημίας, με δεκάδες χιλιάδες κρούσματα που δυστυχώς καθημερινά αυξάνονται, τα σχολεία ανοίγουν με τους ίδιους όρους που ουσιαστικά έκλεισαν για τις διακοπές των Χριστουγέννων» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ενωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πατρέων.

Η διοίκηση της Ενωσης αναφέρει ότι το υπουργείο αγνοεί τις ανησυχίες των γονέων και μεταθέτει «τις ευθύνες, στους γονείς, στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς όπως άλλωστε πράττει έως τώρα για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, χωρίς να έχει πάρει κανένα μέτρο πρόληψης παρά μόνο μέτρα για την έγκαιρη διάγνωση και μάλιστα έχοντας διατηρήσει το απαράδεκτο 50%+1, δηλαδή να νοσούν πάνω από τα μισά παιδιά για να κλείσει ένα τμήμα» και καταλήγει:

«Ελπίζουμε και πιστεύουμε πως γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα αντεπεξέλθουμε για ακόμη μια φορά και το στοίχημα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων θα είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη και επιτυχία».