Τα SOS για την επιστροφή ενοικίου, τι ισχύει για οικογένειες με 2 φοιτητές

Τα SOS για την επιστροφή ενοικίου, τι ισχύει για οικογένειες με 2 φοιτητές
23 Σεπ. 2025 7:56
Pelop News

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τους δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου, προκειμένου να προχωρήσουν σε τροποποιητικές δηλώσεις  μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, να αναζητήσουν τον κωδικό 081 στη φετινή τους φορολογική δήλωση και να ελέγξουν εάν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου της κατοικίας τους.

Όλα τα βήματα για τη διαδικασία της επιστροφής ενοικίου

Εάν ο συγκεκριμένος κωδικός έχει συμπληρωθεί δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα απολύτως. Η επιστροφή του ενοικίου θα γίνει αυτόματα χωρίς αίτηση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Στην περίπτωση όμως που ο κωδικός 081 είναι «κενός» θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση και να συμπληρώσουν τον αριθμό του μισθωτηρίου συμβολαίου που αφορά την κατοικία που ενοικίαζαν το 2024.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε εφαρμογή τίθεται η νέα διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου, που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία.

Για τη φετινή χρονιά, η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2024 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

-Έως 800 ευρώ + 50 ευρώ για κάθε παιδί

-Άγαμοι: Έως 20.000 ευρώ

-Έγγαμοι: Έως 28.000 ευρώ + 4.000 ευρώ ανά τέκνο

-Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 31.000 ευρώ + 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου

-Αξία περιουσίας: έως 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό + 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Το enikonomia απαντά σε 5 κρίσιμες ερωτήσεις που πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι της ενίσχυσης.

-Είμαι δικαιούχος της επιστροφής ενοικίου. Χρειάζεται να κάνω αίτηση;

Όχι. Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει αυτόματα έως το τέλος Νοεμβρίου

-Πότε δικαιούται κάποιος ενίσχυση για φοιτητική κατοικία;

Όταν ο φοιτητής σπουδάζει σε άλλη πόλη ή μένει μακριά από το πατρικό του

-Τι γίνεται στη περίπτωση που μια οικογένεια έχει δύο παιδιά που είναι φοιτητές μένουν και σε 2 διαφορετικές πόλεις;

Οικογένεια που δεν έχει ενοίκιο κυρίας κατοικίας αλλά έχει ενοίκιο δύο φοιτητικών κατοικιών θα μπορεί να πάρει έως 1.600 ευρώ

-Νοικιάζω σπίτι στην Αθήνα για να μένουμε με την οικογένειά μου και στη Θεσσαλονίκη για τον γιο μου που είναι φοιτητής. Δικαιούμαι 2 επιστροφές ενοικίου;

Ναι.

Παράδειγμα

Εισόδημα: 30.000 ευρώ

Κύρια κατοικία: Ενοίκιο 800 ευρώ

Φοιτητική κατοικία: Ενοίκιο 400

Σύνολο: 1.200 ευρώ

Το μισθωτήριο δεν έχει δηλωθεί στον κωδικό 081. Τι πρέπει να κάνω;

Να το δηλώσετε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Χωρίς καταχωρημένο μισθωτήριο, η επιστροφή δεν καταβάλλεται η ενίσχυση, ακόμα κι αν πληρούνται όλα τα κριτήρια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:31 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Διεξαγωγή Fam Trip με τη Δήμητρα Κοντοβά για την ανάδειξη της προσβασιμότητας στον τουρισμό
16:27 Πάτρα: Η Διονυσία Κουκίου δημοσιοποίησε το βίντεο με το bullying στο Γυμνάσιο Παραλίας – Τι είπε η θεία του θύματος
16:19 Αναβολή στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν!
16:11 Το θρίλερ και ο γρίφος με το χρονικό της ταφής της 91χρονης από την 62χρονη κόρη της
16:00 April Balascio: «Ο πατέρας μου ήταν κατά συρροή δολοφόνος, εγώ τον κατέδωσα στην αστυνομία»
15:48 Θεσσαλονίκη: Τα 21 κιλά κοκαΐνης και η ποινή των ισοβίων σε τρεις Αλβανούς
15:33 ΗΠΑ: Οι Μυστικές Υπηρεσίες εντόπισαν παράνομο δίκτυο με 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ ΒΙΝΤΕΟ
15:31 Ο Ιάσονας έχανε τη ζωή του και οι φίλοι του τον έψαχναν, κανείς τους δε γνώριζε τι συνέβη
15:30 «Μαμά γερνάω» αλλά… κοιμάμαι στο παιδικό κρεβάτι
15:13 Βία ανηλίκων: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές, με άλλους 4 νεαρούς ξυλοκόπησε 14χρονο
15:00 ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία παρά τον «πόλεμο δασμών» Τραμπ
15:00 Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων: Χειμερινός προορισμός με… εκκρεμότητες – Στέγαση, πάρκινγκ και πεζοδρόμια
14:58 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:56 Βολές Καστανίδη κατά ΠΑΣΟΚ: «Αδρανές το Πολιτικό Συμβούλιο από το 2024»
14:51 Πάτρα: Φωτιά στην Κρήνη, ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
14:47 Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τον υπολογισμό τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη
14:45 Το ΝΑΤΟ «απαντά» στη Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση για τις παραβιάσεις στην Εσθονία
14:41 Νέες αποκαλύψεις από τη γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό»
14:30 «Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», η θέση της Ρωσίας για τα drones
14:27 Λεχαινά: Αποχαιρετούν τον Θοδωρή Αναστόπουλο – Αρχιτέκτονα, δημιουργό και άνθρωπο του πολιτισμού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ