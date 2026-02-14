Τα βλέμματα στραμμένα στο Ολυμπιάδα-ΑΟ Αιγιαλέων, δύσκολη έξοδο για Ερμη

Η μονομαχία ανάμεσα στην ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας και του ΑΟ Αιγιαλέων, στο ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής είναι αυτό που ξεχωρίζει στα σημερινά παιχνίδια.

Ολυμπιάδα και ΑΟ Αιγιαλέων θα τα δώσουν όλα για τη νίκη όχι μόνο για το γόητρο, αλλά και τους βαθμούς καθώς όποια ομάδα κερδίσει παραμένει στην πρώτη τετράδα και αποκτά προβάδισμα λίγες «στροφές» πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου.

Η Ολυμπιάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με προβλήματα, καθώς είναι αμφίβολος ο Αδαμόπουλος, ωστόσο η ομάδα του Αιγίου θα παραταχθεί πλήρης με τον Λιβαθηνό να έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους.

Από εκεί και πέρα, ο Ερμής έχει πολύ δύσκολο έργο, καθώς θα αντιμετωπίσει το απόγευμα (18.30) εκτός έδρας τον πρωτοπόρο και αήττητο Παμβοχαϊκό με στόχο μια καλή εμφάνιση.

Σε έναν ακόμα αγώνα πάντως οι «μπλε» θα αγωνιστούν με απουσίες, καθώς λείπουν οι τραυματίες Δρακόπουλος-Κανελλόπουλος ο οποίος χτύπησε πρόσφατα και θα μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

