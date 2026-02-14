Τα βλέμματα στραμμένα στο Ολυμπιάδα-ΑΟ Αιγιαλέων, δύσκολη έξοδο για Ερμη

Τα βλέμματα στραμμένα στο Ολυμπιάδα-ΑΟ Αιγιαλέων, δύσκολη έξοδο για Ερμη
14 Φεβ. 2026 11:45
Pelop News

Η μονομαχία ανάμεσα στην ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας και του ΑΟ Αιγιαλέων, στο ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής είναι αυτό που ξεχωρίζει στα σημερινά παιχνίδια.

Ολυμπιάδα και ΑΟ Αιγιαλέων θα τα δώσουν όλα για τη νίκη όχι μόνο για το γόητρο, αλλά και τους βαθμούς καθώς όποια ομάδα κερδίσει παραμένει στην πρώτη τετράδα και αποκτά προβάδισμα λίγες «στροφές» πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου.

Η Ολυμπιάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με προβλήματα, καθώς είναι αμφίβολος ο Αδαμόπουλος, ωστόσο η ομάδα του Αιγίου θα παραταχθεί πλήρης με τον Λιβαθηνό να έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους.

Από εκεί και πέρα, ο Ερμής έχει πολύ δύσκολο έργο, καθώς θα αντιμετωπίσει το απόγευμα (18.30) εκτός έδρας τον πρωτοπόρο και αήττητο Παμβοχαϊκό με στόχο μια καλή εμφάνιση.

Σε έναν ακόμα αγώνα πάντως οι «μπλε» θα αγωνιστούν με απουσίες,  καθώς λείπουν οι τραυματίες Δρακόπουλος-Κανελλόπουλος ο οποίος χτύπησε πρόσφατα και θα μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:03 «Στον καλύτερο μπαμπά και παππού του κόσμου»: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Αναστάση Παπαληγούρα
12:00 Σκάνδαλο πλαστογραφιών σε μεταβιβάσεις οχημάτων: Ελεύθερη με όρους 64χρονη – Έρευνες προς πάσα κατεύθυνση
11:48 Τραγωδία στη Λαμία: 68χρονη απανθρακώθηκε σε πυρκαγιά διαμερίσματος στο κέντρο της πόλης
11:46 Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη από απόψε – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
11:45 Τα βλέμματα στραμμένα στο Ολυμπιάδα-ΑΟ Αιγιαλέων, δύσκολη έξοδο για Ερμη
11:36 Έπσταϊν: Νέα στοιχεία ξαναφουντώνουν τα ερωτήματα για τον θάνατό του – Το «πορτοκαλί φλας» και τα σενάρια συγκάλυψης
11:31 Ρούμπιο από Μόναχο: Μήνυμα ενότητας στη Δύση με αιχμές για άμυνα, ενέργεια και μετανάστευση
11:28 Αιγιάλεια: «Ναι» σε νομικές πρωτοβουλίες για τον Οδοντωτό – Εντάσεις, καταψηφίσεις και αποχωρήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο
11:24 Πάτρα: Αναβολή στη συναυλία «Δευτέρες στο Ωδείο» λόγω ασθένειας συντελεστή
11:12 Πάτρα: Παραμένουν τα μπάζα μετά την κατάρρευση στην Ιωνίας και Σμύρνης – Ερωτήματα για τα επικίνδυνα κτίρια ΦΩΤΟ
11:03 Τα «δελφίνια» του ΝΟΠ που ρίχνονται στη μάχη του Χειμερινού πρωταθλήματος
11:00 Άγιος Βαλεντίνος: Αγαπάς; Τα… σκας! Διήμερο έρωτα (και) στην Πάτρα
10:58 Ο Προμηθέας με το Περιστέρι: Είναι «τελικός», θέλει μόνο νίκη
10:55 Καλή αρχή για τους κολυμβητές της ΝΕΠ στο ΟΑΚΑ
10:49 Έφοδος ελέγχων στο Πατρινό Καρναβάλι: Η ΑΑΔΕ «σκανάρει» τζίρους, γκρουπ και επιχειρήσεις
10:48 Φρίκη στο Νέο Μεξικό: Νεογέννητο βρέθηκε νεκρό σε χημική τουαλέτα – Στη φυλακή η μητέρα
10:46 Καλάβρυτα – Διακοπτό: Συνεχίζεται η διακοπή δρομολογίων στον Οδοντωτό λόγω κατολίσθησης
10:42 Οι άνδρες του ΝΟΠ στη Χίο για να «κλέψουν» οτι μπορεί
10:36 Στεγαστική κρίση στην ΕΕ: Σχέδιο για περισσότερες κατοικίες, χαμηλότερα ενοίκια και νέες επενδύσεις
10:24 Κόκκινος συναγερμός λόγω κακοκαιρίας σε Ηλεία και Μεσσηνία: Ζημιές, κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ