Τα βρήκαν Νίκη Προαστείου και Επιτροπή Διαιτησίας

Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου της Νίκης Προαστείου, Ανδρέα Ντεντόπουλου και των μελών της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Αχαΐας. Η ανακοίνωση:

«Πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα η συνάντηση του Προέδρου του Σωματείου μας και του μέλους του Δ.Σ. κ. Ανδρέα Ντεντόπουλου με την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Αχαΐας, και συγκεκριμένα με τους κ.κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο, Παπαντωνόπουλο Ιωάννη, Μεσσάζο Κώστα, καθώς και με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, κ. Βουκελάτο Βασίλη.

Αρχικά, αποκαταστάθηκε η παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί σχετικά με την –κατά δήλωσή μας– άρνηση της ΚΕΔ να μας συναντήσει. Όπως διευκρινίστηκε, η Επιτροπή δεν είχε λάβει γνώση της από 27/10 αίτησής μας, ούτε της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας με τον κ. Αγγελόπουλο, πριν από την προηγούμενη Παρασκευή. Η μη ενημέρωση αυτή είχε οδηγήσει σε σχετική ανακοίνωσή μας περί μη αποδοχής της συνάντησης, την οποία πλέον θεωρούμε ως αποτέλεσμα λάθους επικοινωνίας και όχι πρόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε ανάλυση του πρόσφατου αγώνα μας με τον Αστέρα Τέμενης, από τον κ. Παπαδόπουλο, ο οποίος είχε και τον ρόλο του παρατηρητή διαιτησίας στο συγκεκριμενο παιχνίδι. Όπως μας ενημέρωσε, διαπιστώθηκε μεγάλος αριθμός σημαντικών λαθών στη διαιτησία του συγκεκριμένου αγώνα. Μεταξύ αυτών, η μη καταλογισθείσα παράβαση πέναλτι, καθώς και ακύρωση κανονικού γκολ — με τις αποφάσεις να αφορούν, κυρίως, την ομάδα της Τέμενης.

Επιπλέον, τονίστηκε πως ο αγώνας διεξήχθη σε γήπεδο με αντικανονική διαγράμμιση, καθώς η μεγάλη περιοχή είχε βάθος 13,5 μέτρα αντί για τα κανονικά 16. Παρουσία του κ. Μεσάζου, επισημάνθηκαν επίσης ασάφειες στη σύνταξη του φύλλου αγώνα.

Ως αποτέλεσμα αυτής της γόνιμης συζήτησης, αποφασίστηκε από μέρους μας ότι το σωματείο μας, θα διαθέτει στους διαιτητές των αγώνων της, υλικό βιντεοσκόπησης μέσω της τεχνολογίας VEO, (ολόκληρο το παιχνίδι), προκειμένου να διευκολύνεται η ανάλυση των φάσεων με σύγχρονα εργαλεία επεξεργασίας βίντεο. Παράλληλα, θα δημοσιεύονται φάσεις που θα επιλέγονται και θα σχολιάζονται από καθηγητές διαιτησίας νυν ή πρώην, απ’ όλη την Ελλάδα, με στόχο να συμβάλουμε ενεργά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της Αχαϊκής Διαιτησίας.

Η συνεργασία και η διαφάνεια είναι θεμέλιοι λίθοι του αθλητισμού και ελπίζουμε αυτή η πρωτοβουλία να αποτελέσει την απαρχή μιας πιο ουσιαστικής σχέσης μεταξύ των σωματείων και της διαιτησίας στην περιοχή μας».

