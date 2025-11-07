Τα βρήκαν Νίκη Προαστείου και Επιτροπή Διαιτησίας

Πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα η συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, όπου λύθηκε η παρεξήγηση

Τα βρήκαν Νίκη Προαστείου και Επιτροπή Διαιτησίας
07 Νοέ. 2025 18:08
Pelop News

Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου της Νίκης Προαστείου, Ανδρέα Ντεντόπουλου και των μελών της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Αχαΐας. Η ανακοίνωση:
«Πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα η συνάντηση του Προέδρου του Σωματείου μας και του μέλους του Δ.Σ. κ. Ανδρέα Ντεντόπουλου με την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Αχαΐας, και συγκεκριμένα με τους κ.κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο, Παπαντωνόπουλο Ιωάννη, Μεσσάζο Κώστα, καθώς και με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, κ. Βουκελάτο Βασίλη.
Αρχικά, αποκαταστάθηκε η παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί σχετικά με την –κατά δήλωσή μας– άρνηση της ΚΕΔ να μας συναντήσει. Όπως διευκρινίστηκε, η Επιτροπή δεν είχε λάβει γνώση της από 27/10 αίτησής μας, ούτε της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας με τον κ. Αγγελόπουλο, πριν από την προηγούμενη Παρασκευή. Η μη ενημέρωση αυτή είχε οδηγήσει σε σχετική ανακοίνωσή μας περί μη αποδοχής της συνάντησης, την οποία πλέον θεωρούμε ως αποτέλεσμα λάθους επικοινωνίας και όχι πρόθεσης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε ανάλυση του πρόσφατου αγώνα μας με τον Αστέρα Τέμενης, από τον κ. Παπαδόπουλο, ο οποίος είχε και τον ρόλο του παρατηρητή διαιτησίας στο συγκεκριμενο παιχνίδι. Όπως μας ενημέρωσε, διαπιστώθηκε μεγάλος αριθμός σημαντικών λαθών στη διαιτησία του συγκεκριμένου αγώνα. Μεταξύ αυτών, η μη καταλογισθείσα παράβαση πέναλτι, καθώς και ακύρωση κανονικού γκολ — με τις αποφάσεις να αφορούν, κυρίως, την ομάδα της Τέμενης.
Επιπλέον, τονίστηκε πως ο αγώνας διεξήχθη σε γήπεδο με αντικανονική διαγράμμιση, καθώς η μεγάλη περιοχή είχε βάθος 13,5 μέτρα αντί για τα κανονικά 16. Παρουσία του κ. Μεσάζου, επισημάνθηκαν επίσης ασάφειες στη σύνταξη του φύλλου αγώνα.
Ως αποτέλεσμα αυτής της γόνιμης συζήτησης, αποφασίστηκε από μέρους μας ότι το σωματείο μας, θα διαθέτει στους διαιτητές των αγώνων της, υλικό βιντεοσκόπησης μέσω της τεχνολογίας VEO, (ολόκληρο το παιχνίδι), προκειμένου να διευκολύνεται η ανάλυση των φάσεων με σύγχρονα εργαλεία επεξεργασίας βίντεο. Παράλληλα, θα δημοσιεύονται φάσεις που θα επιλέγονται και θα σχολιάζονται από καθηγητές διαιτησίας νυν ή πρώην, απ’ όλη την Ελλάδα, με στόχο να συμβάλουμε ενεργά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της Αχαϊκής Διαιτησίας.
Η συνεργασία και η διαφάνεια είναι θεμέλιοι λίθοι του αθλητισμού και ελπίζουμε αυτή η πρωτοβουλία να αποτελέσει την απαρχή μιας πιο ουσιαστικής σχέσης μεταξύ των σωματείων και της διαιτησίας στην περιοχή μας».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:39 Βόρεια Μακεδονία: «Προετοιμάζεται» η επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης-Σκοπίων
21:30 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με 53 εκατ. ευρώ!
21:20 Πάτρα: Καπνοί από διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, έσβησε η φωτιά
21:10 Όλα όσα προβλέπονται στη Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας Ελλάδας και ΗΠΑ
21:01 ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα, ΒΙΝΤΕΟ
20:50 Αποκαλύψεις για Φοινικούντα: «Η μητέρα μου ήθελε να σταματήσω τη δουλειά και είχε τσακωθεί με τον θείο και νονό μου»
20:41 Βρετανία: 68χρονος έσφαξε την πρώην σύζυγό του πάνω από τον τάφο του αυτόχειρα γιου τους
20:30 ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ θα καταβάλουν 64.465.000 ευρώ σε 64.850 δικαιούχους
20:19 Ο Τζόκοβιτς αντάλλαξε φανέλα με τον Άταμαν! Τι ανέφερε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού
20:09 Κωνσταντινούπολη: Ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα κατά του Νετανιάχου για γενοκτονία!
20:00 Τελικά ποια είναι η σχέση της κλιματικής αλλαγής με τον καρκίνο;
19:50 Αλβανία: Περίπτωση Κελιφ στο βόλεϊ, αποκλείστηκε αθλήτρια!
19:39 Φρίκη: Βρέθηκε άνδρας απανθρακωμένος και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες! Ανέλαβε το Ελληνικό FBI
19:33 Οδηγούνται στη φυλακή οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου
19:21 Καιρός (Σάββατο 8/11/2025): Βροχές και έντονα φαινόμενα
19:09 Φορολογικό νομοσχέδιο: Εγκρίθηκε με ψήφους άνω των 250 σε βασικά άρθρα
19:00 «Η ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, είναι πράξη ευθύνης»
18:53 Γνωστός τενόρος: 5.500 ευρώ πρόστιμο και τρεις μήνες φυλακή με αναστολή για τον ξυλοδαρμό του γιου του
18:46 Πολιτική Προστασία: Συστάσεις για την κακοκαιρία, που τα φαινόμενα θα είναι έντονα, τι ισχύει για τη Δ. Ελλάδα
18:35 Υπέβαλλε παραίτηση ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ