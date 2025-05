Ταχυπαλμίες προκάλεσε η Δανάη Παππά στις Κάννες!

«Σοκ και δέος», μαζί με ταχυκαρδίες, προκάλεσε η Δανάη Παππά στις Κάννες. Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στο σίριαλ «Άγιος Έρωτας», περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών, επιλέγοντας μια λαμπερή τουαλέτα υψηλής ραπτικής σε μαύρο χρώμα από τους Mi-Ro.

H λαμπερή see through δημιουργία που φόρεσε είχε μαύρες παγιέτες και δαντέλα στο πάνω μέρος ενώ, εντυπωσιακή ήταν και η πλάτη του φορέματος, ενώ το look απογειώθηκε με τα μαύρα πέδιλα που επέλεξε.

Στα μαλλιά η Δανάη Παππά επέλεξε ένα sexy wet look ενώ το μακιγιάζ της είχε εντυπωσιακές λάμψεις και natural φινίρισμα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News