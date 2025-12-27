Ταχύτερα ΤΕΠ στο ΕΣΥ: Στην Πάτρα κάτω από 2 ώρες η εξυπηρέτηση – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία

Σημαντική μείωση στους χρόνους αναμονής των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του ΕΣΥ καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλάτησης, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών να ξεχωρίζει για την ταχύτητα εξυπηρέτησης.

27 Δεκ. 2025 15:36
Pelop News

Κάτω από τις τέσσερις ώρες έχει πέσει πλέον ο μέσος χρόνος αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με την Πάτρα να καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις πανελλαδικά.

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλάτησης ασθενών, τον Δεκέμβριο του 2025 ο μέσος χρόνος αναμονής διαμορφώθηκε στις 3 ώρες και 53 λεπτά, όταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο ξεπερνούσε τις 9,5 ώρες, καταγράφοντας μείωση που αγγίζει το 60%.

Η εικόνα στην Πάτρα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου –σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας εφημερίας (16–22 Δεκεμβρίου)– εξυπηρετήθηκαν 305 περιστατικά με μέσο χρόνο αναμονής μόλις 2 ώρες και 4 λεπτά, επίδοση που τοποθετεί το νοσοκομείο της Πάτρας στις κορυφαίες θέσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Μείωση 65% μέσα στο 2025

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας σημειώνει ότι την περίοδο Φεβρουαρίου – Νοεμβρίου 2025 καταγράφηκε μείωση κατά 65% στον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης των ασθενών στα ΤΕΠ, αποτέλεσμα –όπως υποστηρίζει– των παρεμβάσεων και των προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν στο ΕΣΥ.

Παράλληλα, για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου καταγράφεται αύξηση κατά 7% στον χρόνο εξυπηρέτησης, η οποία όμως συνοδεύεται από αυξημένη προσέλευση στα επείγοντα, κυρίως λόγω της έξαρσης των αναπνευστικών λοιμώξεων της χειμερινής περιόδου.

Κάτω από το «ψυχολογικό όριο» των 4 ωρών

Με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης στα ΤΕΠ σε πανελλαδικό επίπεδο παραμένει κάτω από το όριο των τεσσάρων ωρών, γεγονός που –σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας– αποτυπώνει ουσιαστική βελτίωση στη λειτουργία των εφημεριών, παρά την αυξημένη πίεση του χειμώνα.

Στον αναλυτικό πίνακα που δημοσιοποιήθηκε, εκτός από την Πάτρα, θετικές επιδόσεις καταγράφονται και σε άλλα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, ωστόσο η εικόνα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα μείωσης της αναμονής για τους ασθενείς.

