Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε νεκρό πεζό στον Άραξο

Ταυτοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, τα στοιχεία αλλοδαπού άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και εγκατάλειψη τόπου τροχαίου δυστυχήματος.

Ειδικότερα, στις 13-12-2025 το απόγευμα, ο κατηγορούμενος οδηγώντας αυτοκίνητο, στην Επαρχιακή Οδό Λάππα – Αράξου, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα αλλοδαπό άνδρα που κινούταν πεζή, ενώ στην συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος και τον τραυματία και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, έπειτα από ενημέρωση εντόπισαν στις 14-12-2025 σε άκρο της Επαρχιακής Οδού Λάππα – Αράξου, τον άνδρα, ο οποίος αφού διακομίσθηκε σε νοσοκομείο, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατος του.

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς και εμπεριστατωμένης προανάκρισης που ακολούθησε, αξιοποιήθηκαν μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό, από την επισκόπηση των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



