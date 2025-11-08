Ταυτοποιήθηκε ο «βομβιστής» στα Βορίζια από τις Αρχές-«Δεν πυροβόλησα» λέει ο 48χρονος

Πλέον σε εξέλιξη βρίσκονται δύο έρευνες αναφορικά με το μακελειό που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου έγινε έκρηξη βόμβας σε σπίτι και μια μέρα μετά έπεσαν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, έπειτα από ανταλλαγή πυρών μεταξύ των οικογενειών τους.

«Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους. Θέλουμε να λήξει η τραγωδία εδώ», έκκληση να σταματήσει η αιματοχυσία στα Βορίζια

Όλο και πιο κοντά στην επίλυση της υπόθεσης των Βοριζίων στο Ηράκλειο, βρίσκονται οι αρχές. Για το μακελειό έχουν ήδη συλληφθεί 7 άνθρωποι, μέλη τόσο των Καργάκηδων όσο και των Φραγκιαδάκηδων, ενώ το αιματηρό περιστατικό και η τοποθέτηση της βόμβας φέρεται να είναι αποτελέσματα ενός καλά οργανωμένου σχεδίου περισσότερων εμπλεκόμενων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, οι αρχές είναι κοντά στην ταυτοποίηση του κατασκευαστή και εντολέα της τοποθέτησης του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη, που αποτέλεσε την αρχή της αιματηρής συμπλοκής των δύο οικογενειών.

Οι αστυνομικοί φαίνεται πως γνωρίζουν το ποιος είναι ο φυσικούς αυτουργός που τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της οικογένειας Καργάκη. Στοιχεία τεκμηριώνουν την εμπλοκή του, ενώ έχει σχέση και με τις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται για άλλα εγκλήματα μέλη της οικογένειας του νεκρού 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

Παράλληλα, ο κατασκευαστής της βόμβας πιθανόν να ανήκει σε άλλη οικογένεια, που διαμένει σε κοντινό χωριό στα Βορίζια και δεν εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου. Μάλιστα, μέλη της έχουν κατηγορηθεί για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε αλλά περιστατικά, ενώ ο φερόμενος ηθικός αυτουργός αναφέρεται πως ήρθε σε επαφή με μέλη της οικογένειας Καργάκη, πριν την έκρηξη στο σπίτι του 27χρονου.

«Αυτοί έβαλαν τον δυναμίτη και έχει ξεκινήσει από αυτούς όλη η ιστορία», είχε αναφέρει από την πλευρά της η αδερφή της νεκρής 56χρονης,Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Οι αξιωματικοί της Αστυνομίας εξετάζουν το ενδεχόμενο η εντολή για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού να δόθηκε μέσα από τις φυλακές Αλικαρνασσού, καθώς η ΕΚΑΜ στην έφοδο που πραγματοποίησε την περασμένη Τρίτη σε κελιά, εντόπισε μεταξύ άλλων και κινητά τηλέφωνα.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταφέρθηκε από τις φυλακές στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο γαμπρός του 39χρονου που έπεσε νεκρός από τα πυρά, προκειμένου να καταθέσει. Το ίδιο συνέβη και με άλλους δύο κρατούμενους που σχετίζονται με τα ευρήματα της εφόδου της ΕΚΑΜ.

Μιλώντας στο Mega, ο πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ηρακλείου ανέφερε ότι τρεις εβδομάδες πριν το μακελειό είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στην ηγεσία της Αστυνομίας λόγω της υποστελέχωσης των τμημάτων της περιοχής.

«Εμείς 20 μέρες πριν επισκεφτήκαμε τις αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής και τονίσαμε στο υπουργείο ότι λόγω της υποστελέχωσής τους και λόγω της ιδιαίτερης εγκληματικότητας της περιοχής, πρέπει να ενισχυθούν», είπε.

«Δεν πυροβόλησα»

Την ίδια ώρα ο 48χρονος που συνελήφθη καθώς ταυτοποιήθηκε ως το δεύτερο άτομο στο βίντεο με τους πυροβολισμούς, όπου φαίνεται και ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη να ρίχνει κατά ριπάς, αρνείται ότι είχε εμπλοκή στο μακελειό.

«Δεν έπιασα ποτέ όπλο, δεν πυροβόλησα, δεν ήθελα ποτέ να συμβούν όλα αυτά. Την ώρα των πυροβολισμών στο σημείο που ήμουν, βρίσκονταν και αστυνομικοί οι οποίοι βρίσκονταν εκεί λόγω της έκρηξης που είχε προηγηθεί το προηγούμενο βράδυ», τόνισε μιλώντας σε κοντινό του πρόσωπο.

