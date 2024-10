Ταϊβάν: Ισχυρός τυφώνας άφησε 205 τραυματίες και έναν νεκρό ΒΙΝΤΕΟ

Ο ισχυρός τυφώνας Κονγκ-ρέι, ένας από τους σφοδρότερους που έπληξαν την Ταϊβάν τα τελευταία χρόνια, έφθασε στην ξηρά το μεσημέρι στο Τσενγκγκόνγκ (νοτιοανατολικά) και έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου, την ώρα που τουλάχιστον 205 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό των αρχών.

Ο τυφώνας, που συνοδεύεται από θυελλώδεις ανέμους ταχύτητας 184 χλμ/ώρα και από καταρρακτώδεις βροχές αφίχθη περίπου στις 13:.40 τοπική ώρα (07:40 ώρα Ελλάδας) στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, που είναι το πιο αραιοκατοικημένο της νήσου αυτής των 23 εκατομμυρίων κατοίκων.

Δέντρα που ξεριζώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα, κλείνοντας δρόμους και δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις των αρχών, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μία αξιωματούχος μιας κοινότητας της επαρχίας Χουάλιεν (ανατολικά), της πλέον πληγείσας.

