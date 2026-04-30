Τάκης Παπαδόπουλος: Το Στρατηγικό έργο “BLUE TECH” INTERREG GREECE – ITALY ενισχύει την καινοτομία στην γαλάζια οικονομία της Δυτικής Ελλάδας

Τη δέσμευση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων στους τομείς της γαλάζιας οικονομίας επιβεβαιώνει η συμμετοχή στο Στρατηγικό Έργο του Προγράμματος Greece – Italy 2021 -2027 “Blue Technologies for competitiveness and sustainable innovation of SMEs” με το ακρωνύμιο “BLUE TECH”.

Οι κύριες προκλήσεις που έρχεται να αντιμετωπίσει το έργο εντοπίζονται στην δραστηριότητα του παράκτιου τουρισμού, την θαλάσσια εφοδιαστική, την υδατοκαλλιέργεια και τις γαλάζιες βιοτεχνολογίες μέσα από την ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για την Γαλάζια Οικονομία στην Δυτική Ελλάδα.

«Η γαλάζια οικονομία αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη της αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης και περιλαμβάνει πέρα από τους παραδοσιακούς κλάδους ένα συνεχώς διευρυνόμενο πλέγμα αγαθών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι σημαντική η ανάδειξη της στρατηγικής διάστασης της γαλάζιας οικονομίας και η ενίσχυση πρωτοβουλιών για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος.

Ειδικότερα, μέσα από το “BLUE TECH” στόχος είναι η δημιουργία ενός ανθεκτικού και διασυνοριακού καινοτόμου οικοσυστήματος για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του “BLUE TECH” θα κινητοποιήσει την 4πλή έλικα για την ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων και έξυπνων λύσεων για ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις στους τομείς της γαλάζιας οικονομίας. Επιπλέον, θα δημιουργήσει Κόμβο Θερμοκοιτίδας Νεοσύστατων Επιχειρήσεων (Startup Hub) για τη δημιουργία δικτύου συνεργασιών μεταξύ ΜΜΕ, Ακαδημαϊκών και Βιομηχανιών.

Στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου στις 17 και 18 Μαρτίου 2026, συμμετείχε η Υπεύθυνη του Έργου Νατάσσα Πυργάκη και η ομάδα του έργου από την διευθύνουσα υπηρεσία (Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού). Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν φορείς από τις ιταλικές περιφέρειες Puglia, Basilicata, Calabria και τις ελληνικές περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα: https://pde.gov.gr/el/eu-programma/blue-tech-blue-technologies-for-competitiveness-and-sustainable-innovation-of-smes-interreg-greece-italy-2021-2027/

