Τάσος Μπουγάς για Ακύλα: Μου λένε πως το «Ferto» είναι αντιγραφή του «Θέλεις μπουζούκια πάμε»

03 Μάι. 2026 12:38
Στην ομοιότητα που του επισημαίνουν ότι έχει το κομμάτι του Ακύλα «Ferto» με το δικό του «Θέλεις μπουζούκια πάμε», αναφέρθηκε ο Τάσος Μπουγάς, δηλώνοντας ότι για να γίνεται η σύγκριση, δεν αποκλείεται η αντιγραφή.

Ο τραγουδιστής μίλησε την Κυριακή 3 Μαΐου στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» δηλώνοντας αρχικά, πως σύμφωνα με σχόλια του κόσμου, το κομμάτι με το οποίο ο Ακύλας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, αποτελεί αντιγραφή του δικού του τραγουδιού, ξεκαθαρίζοντας σε κάθε περίπτωση πως δεν ενοχλείται.

Από τη μεριά του ο Τάσος Μπουγάς εξήγησε, πως ακόμα και αν υπάρχει ομοιότητα ανάμεσα στα δύο κομμάτια, δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά. Παράλληλα, ευχήθηκε στον Έλληνα εκπρόσωπο να έχει καλή πορεία στον διαγωνισμό μουσικής. Όπως είπε: «Έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο ότι το “Ferto” είναι αντιγραφή από το “Θέλεις μπουζούκια πάμε”, για να το λέει τόσος κόσμος, πάει να πει ότι κάποια αντιγραφή έχει γίνει, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Δεν θα κινηθώ νομικά, απεναντίας του εύχομαι καλή επιτυχία και να έρθει με το πρώτο βραβείο εδώ στην Ελλάδα. Τα τραγούδια μου τα τραγουδάω για να τα λέει όλος ο κόσμος, γι’ αυτό δεν με ενοχλεί. Στη μουσική μοιάζει περισσότερο, αλλά δεν με πειράζει εμένα. Βεβαίως εύχομαι καλή επιτυχία και να έρθει με πρωτιά εδώ στην Ελλάδα».

