Ταξί: Παράταση της απεργίας και στην Πάτρα, δείτε γιατί

Εξελίξεις στο θέμα της απεργιακής κινητοποίησης των Ταξί στην Πάτρα, καθώς το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί «Ο Άγιος Χριστόφορος» το οποίο συμμετέχει στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρυχθεί σε εθνικό επίπεδο.

Οι εξελίξεις αφορούν την παράταση των απεργιακών κινητοποίησαν οι οποίες θα είναι πλέον κυλιόμενες σε 24ωρη βάση μέχρι να ψηφιστεί στη Βουλή το επίμαχο νομοσχέδιο.

Σε λίγη ώρα υπάρχει Γενική Συνέλευση στο Σωματείο, όπου θα συζητηθεί το θέμα, ωστόσο εκτός απροόπτου και στην Πάτρα η απεργιακή κινητοποίηση θα παραταθεί για λίγες μέρες, όποτε ούτε την Τέταρτη 18 Μαρτίου αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα ταξί στην πόλη μας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



