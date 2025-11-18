Ταξίδεψε στην Ελλάδα για να μεταφέρει κοκαΐνη, συνελήφθη στο αεροδρόμιο

Κοκαΐνη μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», επιχείρησε να εισάγει στη Ελλάδα, 40χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας, μέσω αεροπορικών οδών, καθώς και από την αξιοποίηση πληροφοριών, λοιπών αστυνομικών ενεργειών και δημιουργία «προφίλ» (profiling), ταυτοποιήθηκε ο 40χρονος και διακριβώθηκε η εγκληματική του δράση.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, διαπιστώθηκε ότι ο 40χρονος, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, μετέφερε κοκαΐνη, σε 5 αυτοσχέδιες ωοειδείς συσκευασίες μικτού βάρους 58 γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει σε κοιλότητα του σώματός του.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -200- ευρώ καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η σύλληψη του έγινε το μεσημέρι της Κυριακής 16/11/2025.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

