Ταξίδι στην Αρκαδία, ποια χωριά ξεχωρίζουν

Η σημερινή μας επιλογή αφορά ένα τόπο ορεινό, πέτρινο και ηρωικό. Ο λόγος για την ορεινή Αρκαδία, η οποία δίνει συνεχώς αφορμές, καλοκαίρι και χειμώνα για να την επισκεφθείς, στη μικρή και μεγάλη κλίμακα, περνώντας μέσα από τα περήφανα βουνά και αντικρίζοντας μέσα από τον Αργολικό Κόλπο το Αιγαίο. Στο στέμμα της βασίλισσας των ορεινών πελοποννησιακών προορισμών απλώνονται πολλά στολίδια, τόποι ιδιαίτεροι, ικανοί να βιωθούν μέσα σε λίγα 24ωρα.

Μια τέτοια διαδρομή, απαραίτητη για όποιον πατήσει το αρκαδικό χώμα, είναι εκείνη που διατρέχει την πάλαι ποτέ επαρχία της Κυνουρίας.

Στην περιοχή υπάρχουν πολλά χωριά μεγαλύτερα και μικρότερα, που αν και μπορείτε να τα απολαύσετε αυτόνομα, ενδείκνυνται ως κομμάτι μιας τουριστικής εμπειρίας ενιαίας ή στο πλαίσιο ενός long weekend.

Αγιος Πέτρος: Ο Αγιος Πέτρος είναι ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της Κυνουρίας που κατοικείται ακόμη σε μεγάλο βαθμό και αποτελεί τον ορισμό του εναλλακτικού ορεινού τουρισμού με τις τοπικές λιχουδιές αλλά και τα ξεχωριστά τοπόσημα που το συνθέτουν.

Ανω Δολιανά: Σε υψόμετρο 1.000 μέτρων, «χωμένα» στις αγκάλες του Πάρνωνα, τα Ανω Δολιανά είναι ένας υπέροχος, παραδοσιακός οικισμός ο οποίος στο πέρασμα του χρόνου έχει κατορθώσει να διατηρήσει το ήπιο χρώμα του, «προκαλώντας» παράλληλα τον επισκέπτη με τη θέα και την ομορφιά τους. Βασικό πλεονέκτημα των Δολιανών είναι ότι παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα της ελληνικής ορεινής φύσης χωρίς να χρειάζεται να καταβάλετε ιδιαίτερο κόπο, χρόνο και χρήμα για να τα απολαύσετε από κοντά.

Λεωνίδιο: Κάθε μετάβαση στη νότια πλευρά της Κυνουρίας δεν θα μπορούσε να εξαιρεί το Λεωνίδιο, την κωμόπολη που έχει κατεξοχήν συνδεθεί με την υδάτινη πτυχή της Αρκαδίας. Το Λεωνίδιο χτίστηκε κάτω από μία εντυπωσιακή ορθοπλαγιά 250 μέτρων, τον γνωστό Κοκκινόβραχο, ο οποίος προσφέρει μια από τις καλύτερες αναρριχητικές εμπειρίες της Πελοποννήσου αλλά και της Ευρώπης.

