Ταϋγετος: Επιχείρηση διάσωσης 8 ορειβατών, με συνδρομή και της ΕΜΑΚ Πάτρας

Κλιμάκια της ΕΜΑΚ από την Αττική και την Πάτρα προσπαθούν να ανέβουν στο βουνό, σε μεγάλο υψόμετρο, και στο σημείο υπάρχει πολύ χιόνι.

 

Ταϋγετος: Επιχείρηση διάσωσης 8 ορειβατών, με συνδρομή και της ΕΜΑΚ Πάτρας
18 Ιαν. 2026 14:18
Pelop News

Συναγερμός και άμεση κινητοποίηση το μεσημέρι της Κυριακής 18/01 στον Ταΰγετο για 8 αγνοούμενους ορειβάτες, με αποτέλεσμα να στηθεί εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης. Ανάμεσα στους ορειβάτες είναι και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι ορειβάτες γλίστρησαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξαν σε χαράδρα, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες απογειώθηκε ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας από την Ελευσίνα. Οι ορειβάτες έχουν συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία με τις αρχές. Αυτή τη στιγμή έχουν κινητοποιηθεί ήδη 4 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι ορειβάτες επικοινώνησαν με την Πυροσβεστική και ενημέρωσαν ότι έχουν χαθεί. Ήδη κλιμάκιο της Πυροσβεστικής έχει αρχίσει τις έρευνες για τον εντοπισμό τους. Σύμφωνα με τους ορειβάτες τρία από τα μέλη της ομάδας αντιμετωπίζουν πρόβλημα στα κάτω άκρα.

Στο σημείο επιχειρούν δεκαπέντε πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λακωνίας, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις καθώς και εθελοντικές ομάδες

Κλιμάκια της ΕΜΑΚ από την Αττική και την Πάτρα προσπαθούν να ανέβουν στο βουνό, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι ορειβάτες βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο, στη θέση Προφήτης Ηλίας και στο σημείο υπάρχει πολύ χιόνι. Στις έρευνες συμμετέχουν και ομάδες άλλων ορειβατών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Στα δικαστήρια ο δράστης της Μακρυνείας: Εξωσυζυγική σχέση με τη σύζυγο του θύματος…
15:52 Δυο στα δυο για τις Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
15:52 Γ’ Εθνική (ημίχρονο): Στο 0-0 η Παναχαϊκή, Θύελλα – Παναιγιάλειος 1-1
15:43 Υπόθεση Γροιλανδίας: Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία κατά του Τραμπ!
15:36 Πυκνό χιόνι σε Κρίκελο, Φουρνά, Παύλιανη, Περτούλι, Τρίκαλα Κορινθίας
15:27 Επανεμφάνιση Γρηγόρη Δημητριάδη και δήλωση με νόημα για τις εκλογές
15:26 Φοβερές στιγμές και φέτος στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας – Φωτογραφίες
15:21 Ο Μακρόν προτείνει αντεπίθεση κατά του Τραμπ
15:15 Το Ιδρυμα Νόμπελ κόβει την όρεξη του Ντόναλντ Τραμπ
15:02 Αδωνις Γεωργιάδης: «Τρέξτε να εμβολιαστείτε, προλαβαίνετε…»
14:59 Καλαμάτα: Στο νοσοκομείο ανήλικος από το αλκοόλ
14:54 Επιμένει ο Χάρης Δούκας: «Καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία»
14:48 Γουρλή για τον Ολυμπιακό διαιτητή όρισε η ΟΥΕΦΑ την Τρίτη στο «Καραϊσκάκης»
14:43 ΟΙ Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ έμαθαν πολλά στο τουρνουά του ΝΟ Βουλιαγμένης – Φωτογραφίες
14:41 Ταξιτζήδες Αθήνας: Νέα 48ωρη απεργία και επίθεση σε Κυρανάκη και Μητσοτάκη!
14:36 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος για ανάρτηση Μητσοτάκη: «Μα καλά, σε άλλη χώρα ζει;»
14:30 ΤΙΤΑΝ – Πάτρα: Κοπή πίτας και νέο στρατηγικό πλάνο
14:20 Η ΝΕΠ θα κόψει βασιλόπιτα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
14:18 Ταϋγετος: Επιχείρηση διάσωσης 8 ορειβατών, με συνδρομή και της ΕΜΑΚ Πάτρας
14:17 Γιώργος Παπανδρέου στο London Business School: Αν η Ευρώπη δεν δράσει, θα καταστεί αδιάφορη.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ