Ταϋγετος: Επιχείρηση διάσωσης 8 ορειβατών, με συνδρομή και της ΕΜΑΚ Πάτρας

Συναγερμός και άμεση κινητοποίηση το μεσημέρι της Κυριακής 18/01 στον Ταΰγετο για 8 αγνοούμενους ορειβάτες, με αποτέλεσμα να στηθεί εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης. Ανάμεσα στους ορειβάτες είναι και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι ορειβάτες γλίστρησαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξαν σε χαράδρα, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες απογειώθηκε ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας από την Ελευσίνα. Οι ορειβάτες έχουν συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία με τις αρχές. Αυτή τη στιγμή έχουν κινητοποιηθεί ήδη 4 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι ορειβάτες επικοινώνησαν με την Πυροσβεστική και ενημέρωσαν ότι έχουν χαθεί. Ήδη κλιμάκιο της Πυροσβεστικής έχει αρχίσει τις έρευνες για τον εντοπισμό τους. Σύμφωνα με τους ορειβάτες τρία από τα μέλη της ομάδας αντιμετωπίζουν πρόβλημα στα κάτω άκρα.

Στο σημείο επιχειρούν δεκαπέντε πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λακωνίας, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις καθώς και εθελοντικές ομάδες

Κλιμάκια της ΕΜΑΚ από την Αττική και την Πάτρα προσπαθούν να ανέβουν στο βουνό, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι ορειβάτες βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο, στη θέση Προφήτης Ηλίας και στο σημείο υπάρχει πολύ χιόνι. Στις έρευνες συμμετέχουν και ομάδες άλλων ορειβατών.

