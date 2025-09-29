Τέμπη: Αντίστροφη μέτρηση για τον προσδιορισμό της δίκης

Ανοίγει και τυπικά ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης που αφορά την τραγωδία των Τεμπών, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι. Η πρόεδρος Εφετών Λάρισας έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της στην εισαγγελική πρόταση, γεγονός που σηματοδοτεί ότι ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα μέχρι τον ορισμό της ημερομηνίας.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να καθίσουν 36 μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία βαρύνονται με κατηγορίες σε σχέση με το δυστύχημα. Είχε προηγηθεί η πρόταση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, κρίσιμη παράμετρος για τον προσδιορισμό της δίκης παραμένει ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να μεταφραστεί το κατηγορητήριο στην ιταλική γλώσσα, καθώς ανάμεσα στους κατηγορουμένους βρίσκονται Ιταλοί της Hellenic Train.

