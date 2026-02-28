Τέμπη – Ασλανίδης από το Σύνταγμα: «Απαιτούμε ανάσα και αλήθεια – Τίποτα δεν έχει ξεχαστεί»

Με κεντρικό σύνθημα τη δικαίωση και την αποκάλυψη της αλήθειας, πραγματοποιείται συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τη συμπλήρωση τριών ετών από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους νέους.

Από το βήμα που έχει στηθεί απέναντι από τη Βουλή, ο πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, υπογράμμισε ότι «τίποτα απολύτως δεν έχει ξεχαστεί», ευχαριστώντας τον κόσμο για τη στήριξη προς τις οικογένειες των θυμάτων.

«Απαιτούμε ανάσα και αλήθεια. Τίποτα δεν έχει ξεχαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ο αγώνας για δικαίωση συνεχίζεται. Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, σημείωσε ότι «το κράτος δολοφόνησε νιάτα και όνειρα» και πρόσθεσε: «Δεν θέλουμε τέτοια πατρίδα, δεν μας αξίζει».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο ζήτημα των εκταφών, λέγοντας ότι το σχετικό αίτημα απορρίφθηκε τρεις φορές από τον ανακριτή και πως εξελίξεις υπήρξαν μόνο μετά από κινητοποιήσεις και έντονες αντιδράσεις. Παράλληλα, έκανε λόγο για κρατική αναλγησία και κάλεσε σε συνέχιση της διεκδίκησης μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Λίγο νωρίτερα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, ενώ στο Σύνταγμα βρίσκονται πολίτες όλων των ηλικιών, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Οι ζωές μας έχουν αξία» και «Όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή».

Η σημερινή συγκέντρωση εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων για την επέτειο της τραγωδίας, με βασικό αίτημα την απόδοση ευθυνών και τη διασφάλιση ότι ένα τέτοιο δυστύχημα δεν θα επαναληφθεί.

