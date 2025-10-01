Τέμπη: Εισαγγελική παραγγελία για εκταφή του Δ. Ασλανίδη μόνο για ταυτοποίηση DNA

01 Οκτ. 2025 13:51
Με παραγγελία της Εισαγγελέως πρωτοδικών Λάρισας διατάσσεται η εκταφή του γιου του Παύλου Ασλανίδη, Δημήτρη ο οποίος είναι ένα από τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Η εισαγγελική παραγγελία που διαβιβάστηκε στην αστυνομία για εκτέλεση αγορά μόνο σε ταυτοποίηση της σορού μεσω DNA και όχι τη διενέργεια άλλων εξειδικευμένων εξετάσεων για τα αίτια θανάτου όπως ζητούσε ο τραγικός πατέρας.

Με την παραγγελία της η εισαγγελέας έκανε δεκτή την αίτηση που είχε υποβάλει ο Παύλος Ασλανίδης ,μέσω του δικηγόρου του Γιάννη Μαντζουράνη ο οποίος ζητά την εκταφή της σορού του γιου του προκειμένου να ταυτοποιηθούν πέντε από τα οκτώ όργανα τεμάχια που παραδόθηκαν στην οικογένεια και έχουν δοθεί προς ταφή. Όπως είναι γνωστό ανάλογη παραγγελία είχε δώσει η εισαγγελία και για τον γιο του απείρου πείνας Πάνου Ρούτσι,ενώ με βάση τη διάταξη της προέδρου εφετών απορρίφθηκαν όλα τα αιτήματα για τη διενέργεια τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων.
