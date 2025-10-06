Τέμπη: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε τροχαίο με νταλίκα κοντά στις σήραγγες

Το δυστύχημα έλαβε χώρα μετά τις σήραγγες των Τεμπών στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν νταλίκα έπεσε πάνω σε ΙΧ αυτοκίνητο, που φέρεται να στάθμευσε στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης

06 Οκτ. 2025 17:01
Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας επί της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος που σημειώθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα έλαβε χώρα μετά τις σήραγγες των Τεμπών στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν νταλίκα έπεσε πάνω σε ΙΧ αυτοκίνητο, που φέρεται να στάθμευσε στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και είχαν εξέλθει από αυτό ένας άνδρας περίπου 45 ετών και ο γιος του περίπου 24 ετών. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 45χρονος, ενώ τραυματίστηκε ο 21χρονος, που μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και Πυροσβεστική. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Λάρισας.
