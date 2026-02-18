Τέμπη: Εντολή για εκταφή 9 θυμάτων – Προθεσμίες για εργαστήρια και πραγματογνώμονες, αντιδράσεις συγγενών

Με νέα παραγγελία, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας δίνει εντολή να προχωρήσει έως το τέλος της εβδομάδας η εκταφή εννέα θυμάτων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Παράλληλα, τίθεται προθεσμία 24 ωρών για τον εντοπισμό και την κοινοποίηση των εργαστηρίων όπου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν οριστεί.

Επιπλέον, δίνεται διορία δύο ημερών για τον ορισμό χημικών πραγματογνωμόνων που θα συνδράμουν τους ήδη διορισμένους ιατροδικαστές. Στην εισαγγελική παραγγελία υπογραμμίζεται ότι οι βασικές εξετάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι αντίστοιχες με εκείνες που έγιναν στους μηχανοδηγούς των εμπλεκόμενων αμαξοστοιχιών, δηλαδή τοξικολογικές, ιστολογικές και εξετάσεις DNA.

Η διαδικασία των εκταφών καθυστερεί ήδη περισσότερο από τέσσερις μήνες, παρότι τα σχετικά αιτήματα των συγγενών είχαν γίνει δεκτά. Την ίδια ώρα, τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν δηλώσει αδυναμία διενέργειας όλων των απαιτούμενων εξετάσεων λόγω ελλιπούς εξοπλισμού, προτείνοντας τη μεταφορά των σορών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, πρόταση που δεν έγινε αποδεκτή από την Εισαγγελία.

Οι οικογένειες των θυμάτων αντιδρούν έντονα, κάνοντας λόγο για καθυστέρηση και αδιέξοδο. Ήδη ο Χρήστος Τηλκερίδης, πατέρας ενός από τα θύματα, κατέθεσε προσφυγή, υποστηρίζοντας ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οι υποδομές για τις εξειδικευμένες χημικές και βιοχημικές αναλύσεις που ζητούν οι συγγενείς.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται οι ίδιοι, ενδέχεται τελικά να πραγματοποιηθούν μόνο εξετάσεις ταυτοποίησης DNA και όχι οι πιο σύνθετες αναλύσεις που θεωρούν απαραίτητες για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

