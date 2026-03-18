Τέμπη: Κάλεσμα για μαζική παρουσία στη Λάρισα στην έναρξη της μεγάλης δίκης

Σε νέα δημόσια κινητοποίηση καλεί ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών ενόψει της έναρξης της κύριας δίκης στη Λάρισα. Το μήνυμα είναι σαφές: η μάχη για δικαιοσύνη και αλήθεια δεν σταματά στις αίθουσες των δικαστηρίων.

18 Μαρ. 2026 11:04
Pelop News

Σε μαζικό παρών στη Λάρισα τη Δευτέρα 23 Μαρτίου καλεί εργαζόμενους, φοιτητές, γονείς και συλλογικούς φορείς ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, με αφορμή την έναρξη της κύριας δίκης για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία.

Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα προς τα εργατικά σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους συλλόγους γονέων και κάθε μαζικό φορέα να δώσουν το «παρών» στην πρώτη ημέρα της διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνική πίεση παραμένει καθοριστική για να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη.

Οι συγγενείς των θυμάτων στέκονται ιδιαίτερα στο αποτύπωμα που άφησαν οι μεγάλες συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου, σημειώνοντας ότι εκείνη η ημέρα έστειλε ένα ισχυρό και καθαρό μήνυμα: «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, μπροστά στην έναρξη της κύριας δίκης στις 23 Μαρτίου 2026, την ώρα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη άλλες πέντε δίκες που συνδέονται με το έγκλημα των Τεμπών, η ανάγκη για μαζική παρουσία και συλλογική διεκδίκηση παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ.

Ο Σύλλογος αναφέρει ότι οι δυνάμεις της οργανωμένης κοινωνικής κινητοποίησης, που εκφράστηκαν δυναμικά στις κινητοποιήσεις του Φεβρουαρίου, συνεχίζουν να διεκδικούν την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, την καταδίκη όλων των υπευθύνων, όσο ψηλά κι αν φτάνουν, αλλά και τη διερεύνηση των βαθύτερων και διαχρονικών αιτιών που μετέτρεψαν τον σιδηρόδρομο σε μια επικίνδυνη παγίδα.

Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος για μια πολιτική που, όπως υποστηρίζουν οι συγγενείς, έβαλε το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή, δημιουργώντας τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

«Να βρεθούμε ξανά μαζί, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, στην έναρξη της δίκης στη Λάρισα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κάλεσμα, με τον Σύλλογο να επισημαίνει ότι αυτός ο αγώνας αποτελεί το πιο ουσιαστικό στήριγμα για την πραγματική δικαίωση των ανθρώπων που χάθηκαν.

Οι συγγενείς ξεκαθαρίζουν ακόμη πως η αναζήτηση της δικαιοσύνης δεν μπορεί να περιοριστεί αποκλειστικά στην αίθουσα του δικαστηρίου, αλλά απαιτεί διαρκή κοινωνική παρουσία, πίεση και εγρήγορση, ώστε να μην ξεχαστεί το έγκλημα και να μην επαναληφθεί ποτέ.

Το κεντρικό μήνυμα που εκπέμπουν είναι ένα: να μην υπάρξουν ποτέ ξανά νέα Τέμπη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ